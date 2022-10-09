Son Dakika… Kadıköy’de patlama

Alınan bilgiye göre, Fikirtepe Mahallesi Erdemler Sokak'ta bir binada bilinmeyen bir nedenle patlama yaşandı.

Patlamanın ardından birden fazla noktada yangın çıktı. Patlamanın doğalgaz kaynaklı olduğu tahmin ediliyor. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ederken yanan binadan 1 kişi yaralı olarak çıkarıldı.

Ayrıntılar geliyor...