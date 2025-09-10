Son dakika... Kemal Kılıçdaroğlu hakkında dava!

Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Kılıçdaroğlu'nun avukatı katıldı. Sanık avukatı, müvekkili Kılıçdaroğlu'nun duruşmada hazır bulunamayacağına ilişkin mazeret verdi.

Hakim, davayı 6 Ocak 2026’ya erteledi.

İddianamede, MHP Genel Başkan Yardımcıları Feti Yıldız, İzzet Ulvi Yönter ve İsmail Faruk Aksu'nun şikayet dilekçesi verdiği, dilekçede Kılıçdaroğlu'nun "PKK terör örgütü propagandası yapmak" suçundan hüküm giyen Selahattin Demirtaş'ı işlediği sabit suçlardan dolayı övdüğünün savunulduğuna yer verildi.

Şikayet dilekçesinde, Kılıçdaroğlu'nun 2016-2019 yıllarındaki sosyal medya paylaşımları ve konuşmalarında FETÖ ve PKK terör örgütleri mensuplarını övdüğünün ileri sürüldüğü de aktarılan dilekçede, yapılan soruşturma sonucunda Kılıçdaroğlu'nun "atılı zincirleme şekilde suçu ve suçluyu övme suçunu işlediğinin anlaşıldığı" bildirildi.