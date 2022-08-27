Son dakika... Kılıçdaroğlu açıkladı. Peker'in iddiaları sonrası CHP'den suç duyurusu açıklaması

Suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker'in SPK ile ilgili iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Pazartesi parti örgütümüz suç duyurusunda bulunacak. Vatan kurtaran savcı ve hakim, haydi göreyim sizi; hem konser falan değil, konu SPK... Gençler sakın birbirinize düşmeyin! Hakaret falan değil mesele. Sizi kavga ettirmek istiyorlar çünkü paraya tapıyorlar. Paratapar bunlar."