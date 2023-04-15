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Son Dakika... Kılıçdaroğlu beklenen açıklamayı yaptı. ''Saat 22.00'de buluşalım'' demişti

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu "Saat 22.00'de buluşalım" mesajının ardından beklenen açıklamayı yaptı.

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 22:02
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Son Dakika... Kılıçdaroğlu beklenen açıklamayı yaptı

Son Dakika... Kılıçdaroğlu beklenen açıklamayı yaptı. ''Saat 22.00'de buluşalım'' demişti
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Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saat 21.00'de Twitter'dan açıklama yapacağını duyurmuştu.

"Saat 22.00'de burada buluşalım. Herkes gelsin. Sen gelme @RTErdogan." ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu beklenen açıklamayı yaptı.

Kılıçdaroğlu, "Türkiye'yi şahlandırmaya her şeyimizle hazırız. Vizyonumuz, şampiyonlar ligi ekonomistler, dürüst bürokratlar, çalışkan insanlar, bolca temiz yatırım parasıyla. Erdoğan şimdi bunu da yazar beyannameye, sonra da bir lansman patlatır. Koş Erdoğan koş da, sende bunların hiçbiri yok." notuyla paylaştığı videosunda şu ifadeleri kullandı:

"Bakın bu benim çalışma tahtam. Bu aralar bende çokça yeni proje duyacaksınız. Bir kere, net bir gerçeği ortaya koyalım. Türkiye'nin zenginleşebilmesi için nitelikli üretim yapması gerek. Türkiye, katma değeri yüksek ürünler üretmeden zenginleşemez, büyüyemez. Verimliliği yüksek üretim için, üretim makinalarını da ara malını da yedek parçayı da nihai ürünü de kendimiz üretmeliyiz, nasıl mı?

"50 ÜRETİM ÜSSÜ KURACAĞIZ"

Öncelikle tüm Türkiye'yi kapsayacak özel ekonomi bölgeleri oluşturacağız. Global bir üretim. Ticaret, finans ağımız olacak. 81 ilimizi dolaylı olarak etkileyen, 9 özel ekonomi bölgesi, 17 tarım ve hayvancılık merkezi ve 50 üretim üssü kuracağız. Türkiye genelinde büyük bir üretim hareketi başlatacağız. Bu bölgeler, 6 temel prensip yani 6 temel ilke ile çalışacak.

1- Maliyet: Toplam maliyet liderliği. Rekabet gücümüz kur farkı ve ucuz iş gücünden kaynaklanmayacak. Yani Türkiye bir ucuz iş gücü pazarı asla olmayacak. Stratejik üretimden katma değerli ürünlerden uygun lojistikten kaynaklanacak.

2-Odaklanma: Belirli alanlara odaklanarak uzmanlaşacağız. Bütün gelişmiş ülkeler böyle yapıyor. Biz de aynısını yapacağız. 

3-Farklılaşma: Farklılaşma, pazarda ayrışan ürünler üreterek farklılaşacağız. ,

4-İnovasyon: Yani yenilikçilik. Anlattığım bu bölgeler, ÜR-GE, yani üretim geliştirme, AR-GE, yani araştırma geliştirme, inovasyon odaklı olacak.

5-Sermaye güvenliği: Bölgelerde güçlü, güvenli ve ulaşılabilir sermaye alt yapısı hazır olacak.

6-Hukuk: Yani, hukuki güvence. Çalışanlar, yatırımcılar ve işletmeler hukuki güvence altına alınacak. Herkesin can ve mal güvenliği olacak. İktidarımızın ilk 3 ayında gerekli yasal düzenlemeler yaparak hemen temelleri atacağız. 

Ayrıntılar geliyor…

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