Son dakika... Kılıçdaroğlu bu akşama randevu verdi

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem vaadiyle Millet İttifakı’nı oluşturan Altılı Masa’nın ikinci tur görüşmeleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında dün gerçekleşti.

Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak bu akşam açıklamalarda bulunacağını açıkladı.

Kılıçdaroğlu paylaşımında, “Bu akşam saat 21.00’de burada buluşalım. Önereceğim, hepimiz için bir samimiyet turnusolu olacak. Saray için de CHP için de… CHP bu sınavın üstesinden de hakkıyla gelecektir!” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kılıçdaorğlu Halk Tv’de İsmail Küçükkaya’nın sunduğu Yeni Bir Sabah programına konuğu oldu.

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