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Son Dakika... Kılıçdaroğlu: Kara paradan evlatlarımızın payına uyuşturucu düştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter hesabından “Kara paradan evlatlarımızın payına uyuşturucu düştü. Peki ya onların çocuklarına? ” notuyla Twitter hesabından bir video paylaştı.

Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma - 22:02
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Son Dakika... Kılıçdaroğlu: Kara paradan evlatlarımızın payına uyuşturucu düştü

Son Dakika... Kılıçdaroğlu: Kara paradan evlatlarımızın payına uyuşturucu düştü
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Londra’dan seslenen CHP lideri Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

Sevgili halkım. Biliyorsunuz bu arada ortalığı bulandırmak için aile, anayasa konuşanlar var. Ne tesadüftür ki dünyanın neresine gitsem birilerinin ailesiyle karşılaşıyoruz. Bazen New York’taki gökdelenlerde bazen Man adasındaki banka hesaplarında. Ama aile demişken bugün Londra’da Chelsea’yi size tanıtmaya geldim. Türkiye’den kara parasını kaçıran bazı sözüm ona aileler ama gerçekte çeteler gayrimenkullerini tek tek bu semte diktiler. Diyorlar ki Bay Kemaller iktidara gelince kaçacak yerimiz olsun. Bakın ey çeteler kaçmayı düşündüğünüz sokaktayım şu an.

Ne yaptığınızı ne yapacağınızı gayet iyi biliyorum. Önce kara parayı Türkiye’ye sokuyorsunuz yıkayıp paklayıp günlerce aklıyorsunuz; sonra dışarı geri çıkarıp aileleriniz için yatırıma çeviriyorsunuz. Ne ala dünya değil mi? Hazinemizi bir kuruşunu dahi yanınıza bırakırsam namerdim. Bu kadar net bu kadar açık söylüyorum. Göreceksiniz siz aileyi.

Bakın sevgili halkım. Bu seçimde iki Türkiye var önünüzde, birini seçeceksiniz. İlki kara parayla beşli çetelerin daha da zengin edildiği, bizim çocuklarımızaysa methin, uyuşturucunun kaldığı bir Türkiye.

Ayrıntılar geliyor...

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