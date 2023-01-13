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  • Son Dakika... Kılıçdaroğlu'ndan 'af' vaadi. 6 ay sonra hepsine af geliyor

Son Dakika... Kılıçdaroğlu'ndan 'af' vaadi. 6 ay sonra hepsine af geliyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "6 ay sonra geniş kapsamlı afların gündemimizde olduğu doğrudur" ifadelerini kullandı. 

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 14:06
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Son Dakika... Kılıçdaroğlu'ndan 'af' vaadi. 6 ay sonra hepsine af geliyor

Son Dakika... Kılıçdaroğlu'ndan 'af' vaadi. 6 ay sonra hepsine af geliyor
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden "af" paylaşımında bulundu. 

Kılıçdaroğlu paylaşımında şunları söyledi:

"6 ay sonra geniş kapsamlı afların gündemimizde olduğu doğrudur. Bunlardan bazıları; ehliyet afları, sicil ve borç afları, eğitim ve denklik afları, Bağkur tescil afları vs. Liste uzun. Cumhuriyetin İkinci Yüzyılına vatandaş ticari ve mesleki olarak temiz bir başlangıç yapacak."

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Adanalıyığ
13.01.2023 15:04
Borçluları affedecen anladık ama alacaklının hakkı nolcak?  
 
Mert
13.01.2023 15:04
Içerde bebekli çocuklu kadınlar terörist suçlamasıyla yatıyor. Hasta kanserli 80 yaşındaki insanlar ölümü bekliyor. Af gelsin.  
 
izmirli
13.01.2023 14:55
asuman 1789 haberi iyi oku anla ondansonra yorumyap akap iktidarı gibi kişilere karşı işlenen suçları değil devlete karşı ilenen suçların bazılarına af geliyor  
 
TÜM YORUMLAR (8)
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