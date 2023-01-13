Son Dakika... Kılıçdaroğlu'ndan 'af' vaadi. 6 ay sonra hepsine af geliyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden "af" paylaşımında bulundu.
Kılıçdaroğlu paylaşımında şunları söyledi:
"6 ay sonra geniş kapsamlı afların gündemimizde olduğu doğrudur. Bunlardan bazıları; ehliyet afları, sicil ve borç afları, eğitim ve denklik afları, Bağkur tescil afları vs. Liste uzun. Cumhuriyetin İkinci Yüzyılına vatandaş ticari ve mesleki olarak temiz bir başlangıç yapacak."
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