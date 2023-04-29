Son Dakika... Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk'te Serap Belet ve Kürşad Oğuz'un konuğu oldu. Kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarın Millet İttifakı'na yönelttiği iddialara da karşılık verdi.

Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs seçimlerini kazanmaları durumunda kendisinin ve ittifakının izleyeceği politikaları aktardı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"MİTİNGLERİN GÖVDE GÖSTRERİSİNE DÖNMESİNİ DOĞRU BULMAM"

Saha değişim istiyor. 20 yıllık bir süreyi ülkeyi yönetmekte çaba gösteren insanların biraz dinlenmesinde fayda var.

Diğer arkadaşlar Türkiye'nin değişik coğrafyalarında çalışıyor. Hep birlikte çalışıyoruz. Mitinglerin gövde gösterisine dönüşmesini doğru bulmam. Bunlar artık gerilerde kaldı.

"SİNİRİMİ TUTAMAM ANLAYIŞIYLA DEVLETİ YÖNETEMEZ"

Artık Türkiye'de halkın eğitim düzeyi oldukça iyi, hayatı sorgulayabiliyor. Mutfağına bakıyor.

Samimi olarak halkın karşısına çıkılacaksa adaylar gelirler, beraber otururuz, sizler sorarsanız, biz cevaplarız, halk takdir eder.

Bu tür toplantıları eksikliklerim ortaya çıkar, sinirimi tutamam anlayışıyla gelinmiyorsa o kişiler devleti yönetemez.

Bir siyasetçi en çok eleştiriye ihtiyaç duyar. Biz siyasetçiyiz, birileri görür, eleştirir. Bu bir öğrenci olabilir, gazeteci olabilir, vatandaş olabilir. Bu tür eleştiriler gelecek ki nerede eksiğimiz var görelim, ona göre karar alalım.

"85 MİLYONUN OYUNA TALİBİM"

Her cumhurbaşkanı adayı 85 milyon insanın oyuna taliptir.

Bu bazen ittifaklar şeklinde olur. Kim bize oy verirse mutlu oluruz. Görüşümüz, düşüncelerimiz; hatta bizim hükümet programımız belli. Bizim 2400 maddeyi aşkın iktidara geldiğimizde hangi politikada neyi yapacağız, bütün bunların hepsi bizim ortak mutabakat metninde var.

Biz bu metni 1 yıllık bir süre içinde ilmek ilmek dokuyarak hazırladık.

Ben 85 milyonun oyuna talibim. Geçmişte AK Parti'ye MHP'ye oy vermiş vatandaşların oylarına talibim.

"MİLYONLARCA KİŞİ ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA AYLIK ALIYOR"

Türkiye kavgadan yoruldu artık. Buradan çıkmamız lazım. Bugün Isparta, Kayseri mitinginde pek çok ülkücü arkadaşım gelip destek verdi, bunu görüyorum.

Ülkede kişi başına gelir düştü, fakirleşme arttı. TÜRK İŞ'in açlık sınırı rakamları açıklandı, asgari ücretin üstünde.

Bugün milyonlarca kişi asgari ücretin altında aylık alıyor.

Sandığa giden her yurttaştan oy istiyorum.

Türkiye'de huzur, bereket istiyorsan, siyasal partiler akılcı politikalarda yarışmak istiyorsa bize oy vereceksiniz diyorum.

"SÖZ VERDİM. BARIŞI VE HUZURU GETİRECEĞİM"

MİT onun emrinde zaten. Bizim gizli kapaklı görüşmemiz varsa çıksın açıklasın.

Devleti yöneten kişi sorumluluk üstlenir.

Diyorum ki 'evet bunlarla oturduk ittifak konusunda anlaştık' derim. Böyle bir şey yok. Biz 6 lider bir aradayız. Benim tek başına pazarlık yapma şansım var mı? Yok masanın altında imiş, yanında imiş, üstünde imiş.

Açıkça söyleyin. Milletin kafasını karıştırmak istiyorlar, işin gerçeği bu.

Söz verdim, bu ülkeye barışı, huzuru getireceğim.

"TWEET ATTI DİYE BİR ÇOCUĞU HAPSE ATMAK HANGİ AKLIN ÜRÜNÜDÜR"

Ortak mutabakat metninde ne gerekiyorsa hepsini yapacağız. 6 lider imza atmış vaziyette. Var olan sorunlar parlamentoda çözülecek. Demokrasi, düşünceye ifade istiyoruz. Düşüncesini açıkladı diye kimsenin hapse atılmasını istemiyoruz. Bunu Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan bütün vatandaşlar için yapacağız.

Tweet attı diye gidip bir çocuğu hapse atmak hangi aklın ürünüdür?

Herkes düşüncesini özgürce söylesin. Bize 3. sınıf demokrasi olsun diye dayatıyorlar. Neden 1. sınıf demokrasi olmuyor.

"NEREDE ADALETSİZLİK VARSA DÜZELTİLMESİ LAZIM"

Yargıç hukukun üstünlüğüne göre karar veriyorsa başımın üstünde yeri var.

Anayasa Mahkemesi'ne bir üye atandı. Bu kişi temiz kişi değil. Yargıtay'da bir tek kararın altına imza atmayan kişi Yargıtay üyesi olarak oraya seçildi. Bütün bunları düzelteceğiz.

Nerede hukuksuzluk, adaletsizlik varsa düzeltilmesi lazım. El alemin kuklası konumundalar şimdi. Türkiye itibarlı bir ülkedir. Biz sorun yaratmak değil çözmek istiyoruz.

"HAKSIZLIK VARSA GİDERİLMESİ LAZIM DERİM"

Biz bütün partilerle ilişki sürdürürüz.

Bugün parlamentoda bugünkü koşullar dahil bütün partilerle görüşen tek parti biziz. AK Parti ile de MHP ile de HDP ile de görüşürüz. HDP'yi düşmanlaştırıyorlar. Sen düşmanlaştırırsan ikili oynuyorsun.

HDP'nin başkanvekili parlamentoyu yönetiyor.

Siz hukuk içinde hareket etmek zorundasınız. Bir kişinin hapisten çıkması için kanun çıkması lâzım değil mi? Kanun çıkmadan hangi yetkiyle 'Ben seni serbest bırakacağım' derim.

Bir haksızlık varsa, siyasi görüşüne bakmaksızın 'Burada hata var giderilmesi lazım' derim.

"ANAYASAYA HERKES UYMAK ZORUNDA"

Gezi olaylarında içeride olanlar, ne günahı var bunların?

Osman Kavala neden? Selahattin Demirtaş neden? Hiçbirisi terörden ötürü mahkum olmadı, yalan söylüyorlar millete.

Halka doğruları söyleyeceksiniz.

Bir insanı eleştirebilirsiniz, buna kimse bir şey diyemez. Haklı ise kendime çeki düzen veririm. AİHM kararı var. Anayasa'ya koymuşsunuz, 'herkes uymak zorunda' diye.

Siz hukuk devleti misiniz? Evet ise o zaman bırakacaksınız.

"CİNAYET İŞLENİYOR. DELİLLERİ KARARTMAYA KALKTILAR"

Emine Şenyaşar'la görüştüm. 'Adalet istiyorum' diyor o kadar. Bu vicdan mıdır, erdem midir? 'Kocam, iki çocuğum öldürüldü' diyor, adalet istiyor.

En son yürekli bir savcı çıktı da dava açtı. Bu olaylar bu ülkede namuslu, ahlaklı olan, adaletli olan herkesi rahatsız eder. Cinayet işleniyor, herkes görüyor, delilleri karartmaya kalktılar. Bu kadının kimsesi yok, Allah'ın garibanı.

"3 AY İÇERİSİNDE AVRUPAYA VİZE KALKACAK"

Ben bir kesim bana oy versin diye çalışmam. 85 milyon için çalışırım.

Ne pahasına olursa olsun sözüm var. 3 ay içinde Avrupa'ya vize kalkacak. Almanya, Fransa, İngiltere, Danimaka, Hollanda'da işçilerimiz var.

O ülkede hangi demokrat standartlar varsa ülkemize getireceğiz.

Getirdikten sonra AB'ye 'verdiğin sözü' tut diyeceğiz. Siz Anayasa'da özgürlükler, haklar varsa vereceksiniz vatandaşa.

"SÖZÜM VAR. EN RAHAT BENİ ELEŞTİRECEKSİNİZ"

Gençlere söyledim bugün, anneleriniz babalarınız aman sakın ha tweet atma, başınız belaya girer diyor. Odada bile sessiz konuşuyor.

Türkiye buna layık mı?

Cumhurbaşkanı olduğumda gençlere sözüm var, en rahat beni eleştireceksiniz, eksiğim varsa düzeltirim.

"5'Lİ ÇETELER BANA OY VERMEZ. BUNLAR BENİ YOLUMDAN DÖNDÜRMEZ"

Muharrem Bey nasıl herkesten oy istiyorsa ben de herkesten oy istiyorum.

Kendisine göre ilkeleri, kuralları vardır ki, onlara saygı duymak zorundayım. Ben de Cumhurbaşkanı adayı olarak oy kullanmak için sandığa giden her vatandaşın oyuna talibim.

Bu ülkede demokrasi, huzur, ahlaklı bir yönetim olsun diyenlerden oy alacağım.

Kul hakkı yiyenler, uyuşturucu baronları, 5'li çeteler bana oy vermez. Bunlar beni yolumdan döndürmez. Siyaset halka adanmışlıktır.

Bu ülkeye baharları getireceğim, hiç kimse şüphe etmesin.

"NASA'DA ÇALIŞAN BİR TÜRK 'BUNU YAPIN GELİP ÜLKEME ÇALIŞACAĞIM' DEDİ"

2022 Ekim'de Atatürk Uzay ve Havacılık Merkezi. Yeni değil. Hazırlayan Doç. Dr. Devrim Akgündüz. Daha sonra İngiltere'ye gittim, yüksek teknolojiyi ülkemize getirmek için.

Benim oraya gidişim yüksek teknolojiyi ülkemize nasıl getiririz?

Orada bu işte çok iyi olan çok iyi insanlarımız var. Eren ve Fatih Özmen var. ABD'nin iki numaralı şirketini kurdular. Bu insanları Türkiye'ye getirip yatırım yaptırmak. Bunlar ticari şirket. Müşteri varsa mal yapıp satarlar.

Bugün MİT dünyanın pek çok ülkesinden alet edevat almıyor mu?

Biz şimdi o şirketleri mi suçlayacağız? Eren ve Fatih Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil mi?

Yurt dışına gidenlerin tamamını yerli ve milli olmaktan çıkarıyor musunuz?

Bunu açıkladıktan sonra NASA'da çalışan bir Türk'le konuştum. 'Bunu yapın, gelip ülkeme çalışacağım' diyor. Erdoğan da zaten bunu davet etmişti. O zaman CIA falan yoktu.

"CANDAN DAĞDEVİREN, DEVLETİN İFTİHAR ETMESİ GEREKEN İSİM"

Türkiye'de uzay sanayi konusunda araştırma yapacaklar. Bunu da Atatürk Havalimanı'nda yapacaklar. Uçaklar kalkıp, inecek oraya. Uçuşlara açık olacak.

Orada bilimsel araştırmalar, uzay araştırmalar olacak. Son derece nitelikli insanlar gelecek.

Ben Türkiye'de şampiyonlar ligi kuracağım diye söz verdim. Dünyanın en saygın, bilimde ve teknolojide öne çıkmış insanları. Bunların yüzde 99.9'u Türk.

Candan Dağdeviren kanser araştırmaları konusunda devletin iftihar etmesi gereken isim.

Bu isimle gidip konuştum. Bunların dünyadan haberi yok. Biz Almanya'da çalışanlara 'Bunlar Almancı' mı diyeceğiz? Panik içinde ne yapacaklarını bilmiyorlar. Neyi hedeflediklerini de bilmiyorlar.

Uzay araştırmaları konusunda Türkiye'de yetkin isimler de var.

"BAYRAKTARLAR, SÖYLEDİĞİM ŞAMPİYONLAR LİGİNİN PARÇASI OLACAK"

Bayraktarların Türkiye için ne kadar önemli şeyler yaptıklarını anlattım.

Beni dinlememişler. Babası hayatta iken yanlarına gittim. Çok güzel ve nitelikli ekibi vardı. Orada fotoğraflar çektirdik. Aileden izin almadığım için fotoğrafları paylaşmadım.

Onlar da benim söylediğim şampiyonlar liginin parçası olacak.

Onları niye dışlayalım? Onlara her türlü desteği vereceğiz. Bütün bu gelişmeleri parti devleti süreci içinde yaptılar. Acaba Kılıçdaroğlu gelirse aynı mantıkla gider mi, parti ayrı devlet ayrıdır.

Samsun'da TEKNOFEST'e ben de gittim. Pırıl pırıl gençler vardı. Kim bilmiyorum, bana söylesin. Diyecek ki 'Sizin şu milletvekiliniz bizim aleyhimizde konuşuyor' diye.

Kim bu ülkede taş üstüne taş koyuyorsa ben onun siyasi görüşüne bakmam.

Keşke Bayraktar beni TEKNOFEST'te karşılasaydı. Ben haber verdim 'gellmek istiyorum' dedim. Büyük bir ihtimalle çekindi ve kendisi TEKNOFEST'ten ayrıldı. Bakan veya bakan yardımcısı bizi aldı, gezdirdi.

"GÜVENLİĞİN ÖNEMİNİ BİLİYORUM. O FABRİKAYI KATARDAN ALACAĞIZ"

Kızılelma mı yaparsın, başka bir şey mi yaparsın bilmiyorum. Bu ülkenin güçlü savunma sanayine ihtiyacı olduğunu bilen birisiyim.

Savunma sanayinin devlet için yapılması lazım.

Bu güvenliğin coğrafyamızda önemini bilen insanım. Bunu yapıyorsanız tank palet fabrikasını Katar'a vermemeleri lazım. Alacağız o fabrikayı Katar'dan.

"BURSA'DA ÇİP ÜRETEN FİRMAYI GEZDİM"

ODTÜ'de bazı bölümler açılmasına izin vermediler. Rekabet olsun. İHA'yı başka firmalar da yapıyor. 'Hayır sen öğretme ben öğreteceğim' demek olmaz.

Bugün ASELSAN, HAVELSAN 1980 yıllarında kuruldu. Rahmeli Özal savunma sanayi fonunu kurdu. Devlet dediğiniz budur.

'Efendim ben İHA yaptım sen karşı çıktın' Yok kardeşim bir tane değil 10 tane yap. Türkiye'de çip üreten firma var mı? Bilmezler. Ben gittim Bursa'da o firmayı da gezdim. Ama onlar bilmezler.

"TERÖR ÖRGÜTÜNÜN ADINI KULLANIP REKLAMINI NİYE YAPAYIM?"

Gelecek bizden bir insanı öldürecek ben de diyeceğim ki 'iyi ki öldürdün', akıl var mantık var.

Devlette bütün kurumların onurlu durması lazım. Terör örgütünün adını niye söylemiyorsun diyorlar. Genelkurmay sitesinde terör örgütünün adı yazmaz.

Biz devlet kuran partiyiz.

Devleti göz ardı ederek değil, bir terör örgütünün reklamını niye yapıyorsunuz? Bölücü terör örgütü, açın Genelkurmay sitesinde böyle der. Biz de öyle kullanıyoruz.

Ben onun ismini vererek niye reklamını yapayım?

MSB'nin internet sitesinde böyle. Biz de onu kullanıyoruz. Bunlar devletin ne olduğunu bilmiyorlar. Kahve edebiyatıyla devlet yönetmeye kalkıyorlar. Bunlar parti ile devleti karıştırdılar.

"KIBRIS'TAKİ BÜYÜKELÇİ AK PARTİYE OY İSTİYOR. İNSANDA UTANMA OLUR"

Kıbrıs'taki büyükelçi kahve kahve dolaşıp AK Parti'ye oy istiyor.

Sen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni temsil ediyorsun. İnsanda biraz utanma olur.

"BEN ÜLKEMDE YABANCI ASKER POSTALINI İSTEMİYORUM. ONLAR İSTİYOR"

Suriye tezkeresine niye hayır oyu verdik?

Tezkerede diyor ki, yabancı askerler Türkiye'ye davet edilebilir deniyor. Türkiye Cumhuriyeti devleti askeri, polisi, jandarmasıyla 30 yıldır terörle mücadele ediyor. Yabancı asker mi davet edildi?

Bahçeli'ye, Erdoğan'a sordum:

Hangi yabancı askeri terörle mücadele etsin diye Türkiye'ye davet edeceksiniz?

İşgal kuvvetlerinin Türkiye'de terörle mücadele edeceğine biz inanıyor muyuz? Ben kendi ülkemde yabancı asker postalının dokunmasını istemiyorum. Ama onlar istiyor.

Bu ülkenin güvenlik kuvvetleri terörle mücadelede yetersiz mi? O cümle oraya niye girdi? Tezkerede terörle mücadele konusunda yabancı askerin Türkiye'ye davet edileceği yazıldı. Bunu bir tek kişi yazmadı.

Nasıl olur da yazılmaz?

"RAHMETLİ ECEVİT, 'ÖCALAN'I ÇIKARIN' DEDİ. ÇIKARDILAR"

Dış politika ve terörle mücadele birbirini tamamlayan iki temel unsurdur.

Rahmetli Ecevit, önce Mısır devlet başkanını Ankara'ya davet etti. 'Git söyle Öcalan'ı oradan çıkarsınlar' dedi. Ne oldu? Çıkardılar.

Devlet öyle yönetilir.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİ KALDIRACAĞIZ DİYOR"

Hani Bahçeli milliyetçiydi, 'Ben bayrağımı ezdirmem' demişti, niye sesini çıkartmıyor.

Siyasetçi esen rüzgara göre gidip gelmez.

Liderler toplanıyor. HÜDA PAR'ın genel başkanı orada yok. Utanıyorsanız niye listeye koyuyorsunuz? Niye orada değildi?

Devleti yönetemiyorlar, artık bitmişler.

Erdoğan'ı nasıl eleştiriyorsam HÜDA PAR'ı da, MHP'yi de eleştiririm.

Düne kadar Gaffar Okan'ın katillerini kendi bünyesinde tutan yapıyla nasıl bir araya gelirsiniz?

Hani bize diyorlar ya 'HDP masanın neresinde?'. Peki HÜDA PAR nerede? Aynı şekilde SADAT çıktı.

Biz Türkiye Cumhuriyeti devletini kaldıracağız, resmi dil Arapça olacak diyor.

Bu MİT Müsteşarının yanında oturuyor, Erdoğan'ın danışmanı. Türkiye böyle mi yönetilir?

"300 MİLLETVEKİLİ SAYISINI GEÇMEMİZ LAZIM"

Başlangıçta hangi yöntemle seçime girileceği konusunda düşünceler farklıydı. Doğal olarak yerel olarak ilçe bazında onlar da karar veremiyorlardı. Sonra karar verildi. Partilerin pozisyonu netleşti.

Belki tümümüz beraber tek liste ile girseydik, daha az mı, daha fazla mı çıkarırdık bilmiyorum.

300 milletvekilini geçmemiz lazım. Alana baktığımızda vatandaşlardan hissediyoruz. 360 konusunda, demokratik sisteme, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçtiğimiz aşamada AK Parti'nin de oy vereceğini düşünüyorum.

Biz demokrasi ve özgürlüğü savunuyoruz. Bizi istediği gibi eleştirmeleri için onların da parlamentoda önlerinin açılması lazım.

"KİMİN İNANÇLI OLUP OLMADIĞINI YÜCE YARADAN BİLİR"

CHP'nin belli kesimlerde çok katılaşmış algısı vardı. Kabul edelim bunu. Farklı gerekçeler hafızalarda yer etmiş ve kolay kolay silinmiyordu. Belki bizim izlediğimiz politikaların yanlışlığından kaynaklanabilir. O kesime ulaşıp anlatma gibi görevi üstlenmeme pozisyonundan da kaynaklanabilir.

Öncelikle sayın Davutoğlu'nun halasının ellerinden öperim. Kimin inançlı olup olmadığını sadece yüce yaradan bilir. İnsanları sen inançlısın, inançsızsın diye asla konuşmamalı.

"VAİZLER İLE BİR ARAYA GELDİM"

Kimlik de siyasetin dışında kalmalıdır.

Siyasetin konusu ben ülkeyi nasıl büyüteceğimdir. Milyonlarca insanın karnını nasıl doyuracağım, ihracatı nasıl yapacağım. Kimlik ve inanç üzerinden siyaset toplumu ayrıştırıyor, kutuplaştırıyor.

Az değil ben pek çok kesimle, muhafazakar kesimle bir araya geldim. Uzun uzun toplantılar yaptım. Bu toplantıya katılanların sayısı 35-30'u geçmez. Hiçbirisi CHP'li değil.

CHP'yi bizim onlara anlatmamız lazım, eski algılardan kurtulmamız lazım.

İstanbul'da evlere Kuran okumaya giden vaizlerle bir araya geldim. Onlara istediğiniz her şeyi sorun dedim. Bir vaiz söz aldı, bir şey söyleyecek ama tereddüt ediyor.

Şunu mu demek istiyorsunuz, CHP'ye oy vereceğiz ama CHP dinsiz parti mi? Vallahi öyle dedi.

Ben de onlara Merkez Bankası'nın Hazine Bakanlığı'nın dini olur mu dedim. Bu partilerin içindeki insanları tek kalıbın içine koyamazsınız. Onlarla muhatap olup konuşmadığımız için dededen, babadan bizi tanımaya başladılar.

Efendim siz camileri yakmışsınız. Hangi camiyi yakmışız?

"ÖZEL EKONOMİ BÖLGELERİNİ KURMAK ZORUNDAYIZ"

Biz CHP'nin genel başkanları, ne Diyanet İşleri konusunda ne de Genelkurmay konusunda zorunlu olmadıkça konuşmadık.

Diyanet İşleri'ni kuran CHP, niye kapatsın. İmam Hatipleri kuran ilahiyat fakülteleri kuran CHP. Biz gübreyi nasıl bulacağız, siyaset odur. Ben adamın inancıyla niye uğraşayım.

Türkiye yeni bir hamlenin başlangıcında.

Türkiye son 5 yıldır milli gelirde çok ciddi düşüş var. Anadolu'nun içi boşalıyor. Doğru dürüst fabrika kalmadı. Kayseri eski gücünü kaybetmiş büyük ölçüde. Hangi gerekçe ile kaybetti.

Kayserililer'e şu sözü verdim. Kayseri'yi demiryolu ile Mersin ve İskenderun'a bağlamamız gerekiyor. Sivas'ı, Yozgat'ı bağlamamız gerekiyor. Biz özel ekonomi bölgeleri kurmak zorundayız.

Gençler kırsalda kalsın diye kırsalda çalışan kadın ve gençlerin sosyal güvenlik primlerini devlet ödeyecek. Bütün köy okullarını açacağız. Çocuğu eğitim yaşına gelince mecbur şehre gidiyor.

Köyde öğretmen olursa ziraat mühendisi, veteriner, teknisyen olacak. Kırsal entelektüel yapı itibariyle bir yere gelecek.

"DIŞ POLİTİKA MAKALESİ OKUMAMIŞ KİŞİYİ BÜYÜKELÇİ YAPARSANIZ, RÜŞVET ALANI YAPARSINIZ"

Temel ilkemiz her partiye bir bakanlık verilecek.

Bize soruyorlar 'bakanlarınız kim olacak' diye. Aslında bakanlar değil Merkez Bankası Başkanı kim olacak? Bu kişi güven veren kişi olacak.

Saraydan gelen talimatla değil işin gereğini yerine getirmiş olacak.

2400 maddelik ortak mutabakat metnini hazırladık. Önemli olan Bakanların altındaki liyakatlı kadrolar. Burada bakan kim olursa olsun, bakanın altındaki kişi kim olacak, bu önemli. Devlet bu zaten. Bürokrat devlettir. Kim büyükelçi olacak mesela.

Hayatı boyunca dış politika konusunda makale okumamış kişiyi büyükelçi yaparsanız, rüşvet alanları büyükelçi yaparsanız.

Yetişeceksin, dünyayı tanıyacaksın, yabancı diller bileceksin. Oturmasını, kalkmasını bileceksin. Adamı bulduk geldi, e ne yapalım, büyükelçi tayin edelim. Büyükelçi tayin ettiler, ne oldu?

"DEVLET ADALET İLE YÖNETİLMEK ZORUNDADIR"

Belli çevrelerin yalan ve iftiralarla dolu hazırlıkları olduğu şeklinde duyumlar geldi. Kirli siyasetten bu toplum çıkarılması lazım. Er meydanı deriz. Yiğitler çıkar güreşir, hakem vardır, mesele biter. Siz orada kural dışı iftira atarsanız. Bunlar olmamalı.

Doğrular üzerine siyaset yapılmalı. Devletin bürokratları kirli işlere bulaştırılmamalı. Bürokrat devletin memurudur, siyasi partinin memuru değildir.

Devlet bakidir, siyasi partiler geçicidir.

Devletin memurlarını siyasal tercihinize göre yönlendirirseniz bu kirli şeyler ortaya çıkabilir. Kirliliğe bulaşan çok kişi var. Devlet intikam duygusuyla yönetilmez. Birisi bir kişiyi ihbar ettiği andan itibaren ona hemen intikam duygusuyla hareket etmek doğru değil. O zaman bunlardan farkımız olmaz.

Varsa bir şey araştırır, rapora bağlar, savcılığa gönderirsiniz. Devlet adaletle yönetilmek zorundadır.

"KİMLİĞİNDEN BANA NE"

Mütedeyyin kardeşlerime seslenmek isterim. Haklar kısıtlanmaz, haklar genişler. Kişilerin hakları varsa genişletirsiniz. İnancı başımızın üstün. Neye inanıyorsa.

Kimliğinden bana ne. Ben onun çocuğu iyi eğitim alıyor mu, elektriği var mı, geçinebiliyor mu, hastanede sağlık hizmeti alıyor mu, siyasetin konusu bu.

"SECDE İLE İÇKİYİ YANYANA GETİRMEK YANLIŞTIR"

Kapalı kapılar ardında karalamalar doğru değil. Çıkıp açık yürekle konuşmak lazım.

Samimi bir Müslümanım ben. Rahmetli babam derdi ki 'oğlum sen doğru dur eğri belasını bulur' dedi. Ben ona inanıyorum.

Biz alnı secdeye dayanana da, değene de, kilisede, havrada, cemevinde ibadet yapana da saygı duyarız.

Şarap içiyorsa günah Allah'la kul arasındaki ilişkidir. Siyaset kurumunu insanları ötekileştirmekten kurtarmak lazım. İçkinin, sigaranın zararı var mı var. Bu konuda kampanya yaparsanız, zararlarını anlatabilirsiniz.

Ama içki secdeyi yan yana getirirseniz yanlış yapmış olursanız.

İçki içenin dinsiz imansız mı olacak? Yok öyle bir şey. Siyaset bu konulara girmemeli. Siyasetin konusu, niye vatandaş soğan alamıyordur.

"GENÇLERİ HEM İŞ HEM AŞ SAHİBİ YAPACAĞIZ"

Bizim çocuklarımız bizden daha iyi eğitim aldılar ama bizden daha aşağı standarda mahkum edildiler. Şimdiki genç araba alamaz, hele hele ev sahibi ömür boyu alamaz. Siz ömür boyu umutsuzluğa mahkum ediyorsunuz. Bunun adı politika mı? Onları hem iş hem aş sahibi yapacağız.



"DÜRÜST İNSANLARA PENCEREYİ AÇMIŞ OLACAĞIZ"

Taç giyen baş akıllanır diye güzel bir atasözümüz var.

O makam 85 milyonu temsil eden makam. Yükü taşırken de kendi vatandaşlar arasında asla ayırım yapmamalısınız. Sorunlarla ilgilenmelisiniz. Bunun dışına çıkarsanız, mevcut yapıda olduu gibi hakime talimat vereyim, şunu büyükelçi tayin edeyim derseniz devleti devletten çıkarırsınız.

Şu anda devlette bürokraside şöyle endişe yaratmaya çalışıyorlar. Gelirlerse hepinizi sürecekler. Hayır efendim, işini en iyi yapıyorsa başımın üstünde yeri var. Yolsuzluk yapmışsa, partizanlık yapmışsa, kusura bakma kenara çekil.

Dürüst insanlara pencereyi açmış olacağız.

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