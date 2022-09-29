Son dakika... Kılıçdaroğlu'ndan Mersin'deki saldırıyla ilgili büyük iddia

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin'deki polisevine yapılan terör saldırısıyla ilgili ortalığı karıştıracak bir iddiada bulundu.

Sosyal medya hesabındna paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, "İki gündür kirli propaganda yürüten Erdoğan ve yaveri fotoroman Süleyman… Öldürülen teröristin DNA raporuna rağmen, tam 2 gündür yalan söylediniz, havuz medyanız manşetler attı. Oysa ben ne dolaplar çevirdiğinizi iki gündür biliyorum. Bile bile yalan söylediniz" diyerek şunları söyledi:

Şimdi çıkın ve teröriste ait DNA raporunu açıklayın, bu millet bir kez ağzınızdan doğru bir şey duysun. Başsavcıya dosyaya el koyun dediniz. Başsavcıya sesleniyorum, o dosyayı gizlemeye çalışma, biliyoruz gerçekleri… Utanmıyor musunuz!

Ayrıntılar gelecek...