Son dakika... Kilise saldırganları yakalandı

Bakan Yerlikaya, konuyla alakalı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu sabah Sarıyer Santa Maria Kilisesinde Pazar ayini sırasında Tuncer Cihan isimli vatandaşımızın ölümüne neden olan 2 katil zanlısı yakalanmıştır. Failleri tespit edip yakalayan İstanbul Emniyetimizi ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Hayatını kaybeden vatandaşımızın ailesine ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Bugün sabah saatlerinde Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'ne pazar ayini sırasında silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda Kilise Papazı yaşamını yitirirken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Saldırı sonrası geniş çaplı soruşturma başlatan polis, saldırının tek bir kişiye yönelik ve tabanca ile gerçekleştirildiğini belirledi. Kaçan saldırganların güzergahları saptanırken 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ettiği öğrenilmişti. Geçtiğimiz saatlerde olayla bağlantısı olduğu iddia edilen bir kişi gözaltına alınmıştı.