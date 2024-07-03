Son dakika.. Kiralarda artış oranı belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika.. Kiralarda artış oranı belli oldu

2021’den beri kiracı ev sahibi sözleşmelerinde artış sınırını 25 olarak belirleyen düzenleme 1 Temmuz’da sona erdi. Temmuzdan itibaren kira artış oranları, 12 aylık ortalama enflasyona göre belirlenecek.

Mayıs ayı enflasyon rakamlarının yüzde 62,51 olarak açıklanmasıyla birlikte, mayısta 12 aylık ortalama enflasyon da netleşti. Bu rakam, haziran ayı kira zam tavanı için referans noktası olacak.

ENFLASYON KİRACILARI NASIL ETKİLEYECEK?

AA'nın hazırladığı ve 15 ekonomistin katıldığı anketi kapsamında, haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması çerçevesinde, bir önceki ay yüzde 75,45 olan yıllık enflasyonun haziranda yüzde 72,68 olması öngörülüyordu.

Özellikle son zamanlardaki yüksek enflasyon oranları göz önünde bulundurulduğunda, kiracıların önemli bir kira artış yükü ile karşı karşıya kalacakları tahmin ediliyor.

Haziran ayında enflasyon yıllık bazda yüzde 71,60 olarak açıklanırken, aylık bazda yüzde 1,64 oldu.
12 aylık enflasyon dikkate alındığında ise kiralarda artış oranı 65,07 oldu.

Bundan sonraki süreçte ev sahipleri, daha önce de olduğu gibi ‘TÜFE 12 ay ortalamasına’ göre kira ücretlerine artış yapacak.

TEMMUZ AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

Mevcut Kira Bedeli: 15 bin TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Temmuz 2024

Kira Artış Oranı: %65,07

Kira Artış Tutarı: 9 bin 760 TL

Yeni Kira Tutarınız: 24 bin 760 TL

YÜZDE 25 DEVAM ETSEYDİ NE OLURDU

Mevcut Kira Bedeli: 15 bin TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Temmuz 2024

Kira Artış Oranı: %25

Kira Artış Tutarı: 3 bin 750 TL

Yeni Kira Tutarı: 18 bin 750 TL

İlgili Haberler
Memur ve emekli maaşı zammı belli oldu
Flaş… Flaş… TÜİK enflasyonu açıkladı
Flaş… Flaş… ENAG enflasyonu açıkladı
Son Haberler
Cübbeli Ahmet 26 bin liralık gavur malını böyle savundu Ekonomi
Cübbeli Ahmet 26 bin liralık gavur malını böyle savundu
6 yıl sonra ilk ziyaret Dünya
6 yıl sonra ilk ziyaret
Milli takım soyunma odasında önce göbek attı sonra horon tepti Spor
Milli takım soyunma odasında önce göbek attı sonra horon tepti
Memur ve emekli maaşı zammı belli oldu Ekonomi
Memur ve emekli maaşı zammı belli oldu
Merih Demiral'a UEFA şoku Spor
Merih Demiral'a UEFA şoku
Anız yangını buğdayları da yaktı Gündem
Anız yangını buğdayları da yaktı
Kahramanmaraş'ta yaşlı adamdan örnek davranış Yerel Haberler
Kahramanmaraş'ta yaşlı adamdan örnek davranış