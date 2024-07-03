Son dakika.. Kiralarda artış oranı belli oldu

Mayıs ayı enflasyon rakamlarının yüzde 62,51 olarak açıklanmasıyla birlikte, mayısta 12 aylık ortalama enflasyon da netleşti. Bu rakam, haziran ayı kira zam tavanı için referans noktası olacak.

ENFLASYON KİRACILARI NASIL ETKİLEYECEK?

AA'nın hazırladığı ve 15 ekonomistin katıldığı anketi kapsamında, haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması çerçevesinde, bir önceki ay yüzde 75,45 olan yıllık enflasyonun haziranda yüzde 72,68 olması öngörülüyordu.

Özellikle son zamanlardaki yüksek enflasyon oranları göz önünde bulundurulduğunda, kiracıların önemli bir kira artış yükü ile karşı karşıya kalacakları tahmin ediliyor.

Haziran ayında enflasyon yıllık bazda yüzde 71,60 olarak açıklanırken, aylık bazda yüzde 1,64 oldu.

12 aylık enflasyon dikkate alındığında ise kiralarda artış oranı 65,07 oldu.

Bundan sonraki süreçte ev sahipleri, daha önce de olduğu gibi ‘TÜFE 12 ay ortalamasına’ göre kira ücretlerine artış yapacak.

TEMMUZ AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

Mevcut Kira Bedeli: 15 bin TL



Kira Artışı Yapılacak Ay: Temmuz 2024



Kira Artış Oranı: %65,07



Kira Artış Tutarı: 9 bin 760 TL



Yeni Kira Tutarınız: 24 bin 760 TL

YÜZDE 25 DEVAM ETSEYDİ NE OLURDU

Mevcut Kira Bedeli: 15 bin TL



Kira Artışı Yapılacak Ay: Temmuz 2024



Kira Artış Oranı: %25



Kira Artış Tutarı: 3 bin 750 TL



Yeni Kira Tutarı: 18 bin 750 TL