Son dakika... Kocaeli'de sanayi tüpü patladı: 2 ölü

Kaynak: Haber Merkezi Rukiye Selçuk
Son dakika... Kocaeli'de sanayi tüpü patladı: 2 ölü
Kocaeli Valiliği, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sanayi tüpünün patlaması üzerine 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

Kocaeli Valiliği, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Gebze Pelitli 'de Meydana Gelen Sanayi Tüpü Patlaması İle İlgili Basın Açıklaması
Bugün 112 Acil Çağrı Merkezine iletilen ihbara göre; Kocaeli ili Gebze ilçesi Pelitli mevkiinde bulunan bir fabrikada sanayi tüpünün patladığı bilgisi alınır alınmaz Vali Seddar Yavuz'un talimatları doğrultusunda bölgeye güvenlik güçleri, AFAD ve sağlık ekipleri yönlendirilmiştir.
Bölgeden alınan ilk bilgilere göre 2 vatandaşımızın patlama anında vefat ettiği, 6 kişinin de yaralı olarak çevredeki hastanelere sevk edildiği anlaşılmıştır.
Olay bütün yönleriyle incelenmekte olup, vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.
T.C. KOCAELİ VALİLİĞİ

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