Son dakika... Küçükçekmece saldırısında 12 kişi gözaltına alındı

Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika... Küçükçekmece saldırısında 12 kişi gözaltına alındı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Küçükçekmece saldırısına ilişkin 12 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

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