Son dakika... Küçükçekmece'de çöken binanın sahibi tutuklandı

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde çöken bina ile ilgili adliyeye sevk edilen bina sahibi Hacı Murat Gençtürk tutuklandı.

Binanın giriş katında bulunan dönerciyi 2021 yılında tadilata alarak faaliyete geçiren Özcan Kayar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Küçükçekmece'de dün 3 katlı apartman belirlenemeyen nedenle çöktü. Yaşanan olay sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Olayla ilgili gerçekleştirilen soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alınmıştı.

Küçükçekmece'de çöken binadan sonra İBB, İstanbul'daki çökmek üzere olan bina sayısını duyurdu. 1556 bina çökme derecesindeyken 96 bin bina için ise resmi süreç başlatıldığı duyuruldu.

Yapı stokunun güvenliği ve kentsel dönüşümün hızlandırılması için bu testlerin ücretsiz olarak yapıldığı açıklandı.

BİNALARIN YARISINDAN FAZLASI YÜKSEK RİSKLİ

Şehir genelinde gerçekleştirilen tarama testlerine 160 binden fazla talep geldiği ve şimdiye kadar 35 bin yapıda analiz yapıldığı açıklandı. Analiz sonuçlarına göre, incelenen binaların yarısından fazlası (yüzde 50) yüksek riskli kategoride yer aldı. Bu binalar, D ve E kategorilerinde değerlendirilerek risk altında olduğu tespit edildi.