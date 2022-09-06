Kulüpler Birliği, TFF ziyaretinde Büyükekşi'ye dert yandı

Kulüpler Birliği'nden TFF'ye geçmiş olsun ziyareti...

Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç açıklamalarda bulundu.

Ali Koç: "Hangi kulübün oyuncusuna yapılırsa yapılsın, Beşiktaşlı futbolcuya yapılan saldırı, tüm takımlara yapılmıştır. Doğru önlemler alınmazsa, bu olayların daha sık yaşanmasıyla ilgili risklerin olduğunu düşünüyorum.

Şu an yeri değil ama ifade etmek durumundayım. Kulüplerin içinde bulunduğu ekonomik ortam ile bu sezonun sonunu getirmek mümkün görünmüyor. Hepimizin nefesi önümüzdeki aylarda bir yerde kesilecek.

Türk futbolunda nefret ortamının olması için medyada, sosyal medyada atılan tohumların farkındayız. Fenerbahçe olarak, bunu yapanları hedef göstermeye de başlayacağız. Fakat bunu tek başımıza yapamayız.

Hakem sorunları bu sezona has değil. Görüyoruz güveniyoruz. Sonunda da iyi ki güvenmişiz demek istiyoruz. Bizler de bu niyet çerçevesinde kulüpler olarak söylemlerimize azami hassasiyet göstermeliyiz."

Ziyaret sonrası açıklama yapan Fenerbahçe ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, "Destek ziyareti, geçmiş olsun ziyareti. Bu olağanüstü durumda kulüpler olarak bütün olduğumuzu, TFF'nin yanında olduğumuzu, yek vücut hareket ettiğimizin önemini belirtmek için geldik" dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: "Yaşananların önüne geçmek için bütün kurumları sorumluluk almaya davet ediyorum. Herkes üzerine düşen görevi yapmalı. Bunun önüne geçmek için herkesin sorumluluk alması gerekiyor.. TFF'ye yapılan saldırıyı kınıyoruz. Bu saldırıların birçok sebebi var. Sosyolojik, ekonomik sebepleri var. Ancak herkes kendine ders çıkarmalı. Galatasaray'a da saldırı oldu, inşallah tesadüftür. Ancak sadece oraya bağlamamız, futbol camiasına zarar verecektir." açıklamasını yaptı.

"Biz bir aileyiz" diyen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ise"Sadece dışarıdan tartıştığımız görüntüler yayınlanıyor. Ancak biz bir aileyiz. Birbirimizi çok seviyoruz. Kol kırılır, yen içinde kalır. Türk futboluna hizmet etmeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, "Bütün kulüp başkanları olarak futbolda artan şiddetten dolayı rahatsızlığımızı belirtmek için buradayız. İnşallah bu tür olaylar yaşanmaz. Medyamızın da tekrardan duyarlı olmasını yinelemek istiyorum" diye konuştu.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "TFF Başkanı ve camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Galatasaray camiasına da geçmiş olsun. Ankaragücü-Beşiktaş maçında yaşanan nahoş olay da inşallah tekrarlanmaz. Futbolda şiddete hayır, hayır, hayır!" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

ALİ KOÇ: TFF'NİN YANINDA OLDUĞUMUZU GÖSTERMEK İSTEDİK

Kulüp başkanlarının açıklamalarının ardından tekrar söz alan Ali Koç, "Kulüplerimiz, hocalarımız, kaptanlarımız, başkanlarımız ve bazı yöneticilerimiz burada. Bir geçmiş olsun ziyareti için TFF'ye geldik. Bu olağanüstü durumda TFF'nin yanında olduğumuzu göstermek istedik.. Ankaragücü-Beşiktaş maçında yaşanan olay. Hangi kulübün oyuncusuna yapılırsa yapılsın, sebebi ne olursa olsun bu tür bir saldırı hepimize, her takıma, Türk futboluna yapılmıştır. Kabul edilemez. Buradaki esas mesaj aslında olağanüstü olaylar, olağanüstü birliktelikler gerektirir. Arka arkaya yaşanan bu iki olay, meczup işidir. Halkımızı rahatsız eden bir konuyla karşı karşıyayız." açıklamasını yaptı.

Kulüplerin durumuyla ilgili olumsuz bir tablo çizen Ali Koç; "Şu an yeri değil ama ifade etmek durumundayım. Kulüplerin içinde bulunduğu ekonomik ortam ile bu sezonun sonunu getirmek mümkün görünmüyor. Hepimizin nefesi önümüzdeki aylarda bir yerde kesilecek" diye konuştu.

"Üç olay bizleri endişelendirdi. Bu sorunların giderilmesinde ana aktörler bizleriz" diyen Ali Koç şöyle konuştu,



"Biz kulüpler olarak kendi bahçemizi temizlemeliyiz. TFF'nin en önemli unsuru adil rekabet unsurunun sağlanması. Bunun için hakem performansı. TFF bunun için girişimlerde bulunuyor. Federasyonumuzun hakem performanslarını ölçmek, ödüllendirmek, cezalandırmak gibi pek çok girişimin olduğunu görüyoruz. Nasıl ekonomik sorunlar bir sezonda oluşmamışsa hakem sorunları da bu sezona özgü değil. Bu sorunların giderilmesi için ne gibi hamleler yapıldığını görüyoruz.

Medyaya bir çağrım var. Özellikle TSYD'ye bir çağrım var. Geleneksel ve sosyal medyaya bir çağrım var. İfade özgürlüğüne son derece önem veren bir insan olarak, ifade özgürlüğü ile ifade sorumsuzluğunu anlamamız lazım. Bazı televizyon programlarında, sosyal medyalarda başkanlara, teknik direktörlere yapılan hakaretler, saldırılar... Ama bir şey var ki Türk futbolunda nefret ortamı olması için atılan tohumların farkındayız. Biz Fenerbahçe olarak hedef göstermeye de başlayacağız. Kendimizi bu işe adresleyemeyiz. O konuya tüm kulüpler olarak, gerektiği zaman hukuki girişimlerle adreslememiz gerekiyor. "

Mehmet Büyüekşi: Kol kola olursak bizi kimse yıkamaz. Bizi hiçbir şey yıldıramaz

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, 'Perşembe günü meydana gelen olayla ilgili olark başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlar ve kulüp başkanları destek mesajları verdiler." açıklamasını yaptı.



Büyükekşi birlik ve beraberlik çağrısı yaparken, "Biz eğer bir ve beraber olursak üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun yok. Federasyon olarak ilk günden bu yana yönetimle birlikte sorun çok çare var düşüncesiyle var gücümüzle çalışıyoruz. Paydaşlarımız son derece önemli. Bir taraftan kulüplerimiz diğer taraftan teknik direktörler taraftarlar.. Kol kola olursak bizi kimse yıkamaz. Bizi hiçbir şey yıldıramaz. Bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla devam edeceğiz. Sorunlar bir günde oluşan sorunlar değil. Yıllardır oluşan sorunlar var. Bunlara çözüm önerilerimiz var. Yavaş yavaş çözmeye çalışıyoruz." açıklamasını yaptı.

Fair play konusuna vurgu yapan Büyükekşi, "TFF'nin aslında ligler başlamadan önce gündeme getirdiği en önemli konuydu. TFF'de bir fair play kurulu isim olarak vardı. Daha önce yürürlükte değildi. 9 kişilik fair play kurulumuzu kurduk. İçinde üç tane basın mensubu da var. Toplanacaklar ayın en centilmen futbolcusu, ayın en centilmen teknik direktörü, ayın en centilmen futbol takımı, ayın en centilmen başkanı, ayın en centilmen taraftarını seçecek. Bunlara sadece manevi değil maddi ödül de vereceğiz. Bu ödülü kulüplere kestiğimiz cezadan keserek vereceğiz. Örnek göstereceğiz. Onları her ay teşhir edeceğiz. İnşallah amacımıza uygun herkes hareket eder" dedi.



"Futbol demek şiddet ve holiganizm değil" diyen TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Futbol, dostluk ve kardeşlik demek. Bir haftadır maçlarımızı bir dakika geç başlattık. Bütün stadyumlarda spor dostluk, barış, kardeşliktir dedik. Bunun altını çizdik. 2023 Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümü. İnşallah teknik direktörlerimiz, futbolcularımız, yöneticilerimiz buna uygun hareket eder. Amacımız ligin marka değerini artırmaktır. Marka değerini artırmazsak hiçbir şeyde başarılı olamayız. Marka değerini artırırsak takımlarımız ve milli takımımız başarılı olur. Bu vesileyle kulüp başkanlarına, takım kaptanlarına, oyunculara, teknik direktörlere tek tek teşekkür ediyorum. Bugün burada olmanız bize ayrı bir gurur verdi. Hepinize teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.