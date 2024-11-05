SON DAKİKA: LGS tarihi belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
SON DAKİKA: LGS tarihi belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılı sonunda sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav tarihlerini duyurdu. LGS kapsamındaki sınav, 15 Haziran 2025'te yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılı sonunda sınavla öğrenci kabul edecek ortaöğretim kurumları için merkezi sınav tarihini duyurdu. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki bu sınav, 15 Haziran 2025 tarihinde yapılacak.

TÜM SORULAR 8. SINIF DERS KİTAPLARI ÜZERİNDEN YAPILACAK

MEB, LGS ile ilgili yaptığı açıklamada, bu sınavın 8. sınıf ders kitaplarının öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlara göre hazırlanacağını belirtti. Ayrıca, sınavın geçen yılki uygulama ile aynı formatta olacağı ifade edildi.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Eğitim yılı takvimiyle ilgili yapılan açıklamaya göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılı, 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek.

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