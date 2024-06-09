Son dakika... Macron Meclis'i feshetti Fransa erken seçime gidiyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, meclis'i feshederek erken seçim çağrısında bulundu.

"30 HAZİRAN'DA ERKEN SEÇİM KARARI ALDIM"

Macron konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Ulusal Meclis'i feshettiğini, hiçbir şey olmamış gibi davranamayacağını, 30 Haziran tarihinde erken seçim kararı aldığını açıkladı. Macron, "Milliyetçiliğin yükselişi ülkemiz ve Avrupa için bir tehlikedir" dedi.

Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Fransız aşırı sağcı aday Jordan Bardella yüzde 32 Macron'un partisinin adayı Valerie Hayer yüzde 15,40 oy aldı.