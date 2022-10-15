Son dakika... Maden ocağındaki son 13 işçi de çıkarıldı

Bartın Amasra’da TTK’ya ait maden ocağında patlama meydana geldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 28’e ulaştığını duyururken, 13 işçinin yer altında olduğu açıklanmıştı.

Bölgedeki işçilerin iddialarına göre ise son 13 işçi de çıkarıldı.

ayrıntılar geliyor...