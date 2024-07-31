Son dakika... Mahmud Abbas Türkiye'ye geliyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika... Mahmud Abbas Türkiye'ye geliyor

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas 14-15 Ağustos tarihlerinde Türkiye'ye gelecek. İletişim Başkanı Altun "Abbas Meclis Genel Kurulu'na hitap edecek" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Türkiye'ye ziyarette bulunacağını duyurdu.

Altun'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmut Abbas, 14-15 Ağustos’ta ülkemize bir ziyarette bulunacaktır. 14 Ağustos Çarşamba günü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek olan Sayın Abbas, 15 Ağustos Perşembe günü Gazi Meclisimizin Genel Kuruluna hitap edecektir."

ERDOĞAN 'ÖZÜR DİLEMELİ' DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne davet edilmediği iddialarına ilişkin "Davet ettiğimiz halde gelmeyen Abbas'ın bizden ayrıca özür dilemesi lazım. Biz davet ettik ama gelmedi. Bekliyoruz, gelebilecek mi? Gelir veya gelmez ama biz Filistinli kardeşlerimiz adına söylenmesi gerekenleri her yerde dile getiriyoruz. 40 bin masumun katilini alkışlayanları gördükçe sadece insanlık için değil, kendi geleceğimiz için de endişeleniyoruz" demişti.

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