Malatya'da şiddetli deprem! (15 Kasım 2024)

Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 10.46’ta gerçekleşen depremin derinliği 7 km olarak kaydedildi. Deprem birçok ilden de hissedildi.

KANDİLLİ VERİLERİ PAYLAŞTI

Kandilli Rasathanesi ise 4.9 büyüklüğündeki depremin, Malatya Doğanşehir-Gövdeli arasında olduğunu açıkladı. Kandilli, derinliğini 5 kilometre olarak duyurdu.

BAKAN YERLİKAYA'DAN İLK AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Malatya Doğanşehir’de . büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Kilis illerinden de hissedilen depremle ilgili olarak AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Gelen ihbarlar değerlendirilmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerine yer verildi.

Malatya Doğanşehir’de 4️⃣.9️⃣ büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Kilis illerinden de hissedilen depremle ilgili olarak AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır.



İlk belirlemelere göre herhangi… pic.twitter.com/p1mg2zOWFU — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 15, 2024

VALİDEN AÇIKLAMA

Malatya Valisi Seddar Yavuz da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlimizde meydana gelen depremden etkilenen hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu ana kadar intikal etmiş bir olumsuzluk bulunmuyor" açıklamasında bulundu.