10 Eylül 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 24°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Malatya'da vinç devrildi: Yaralılar var

Malatya’da TOKİ inşaat şantiyesinde vinç devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 işçi öldü, 2 işçi de yaralandı.

Haber Giriş: 10 Eylül 2022 Cumartesi - 17:12
Son Güncelleme: 10 Eylül 2022 Cumartesi - 17:43
Takip Et

Son dakika... Malatya'da vinç devrildi: Yaralılar var

Malatya'da vinç devrildi: Yaralılar var
+
Aa
-

Alınan bilgiye göre olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı mevkiinde meydana geldi. İnşaatta çalışan vinç, henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. 5 işçi vinç enkazı altında kaldı. Enkaz altında kalanlar, ağır yaralı olarak çıkarılıp, Yeşilyurt Hasan Çalık ile Eğitim ve Araştırma hastanelerine kaldırıldı. 3 işçinin hayatlarını kaybettikleri bildirildi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Tarkan İzmir marşını söylerken sahneye seyirci atladı. Güvenlikler bir anda yere indirdiler
1
﻿Tarkan İzmir marşını söylerken sahneye seyirci atladı. Güvenlikler bir anda yere indirdiler
﻿Tarkan konseri İzmir'den canlı yayın
2
﻿Tarkan konseri İzmir'den canlı yayın
﻿İYİ Partili Uğur Poyraz canlı yayınında açıkladı. CHP ile şu an ittifak değiliz!
3
﻿İYİ Partili Uğur Poyraz canlı yayınında açıkladı. CHP ile şu an ittifak değiliz!
﻿Metrobüs yolunda yaya trafiği
4
﻿Metrobüs yolunda yaya trafiği
﻿Ankara'da taksi ücretlerine büyük zam
5
﻿Ankara'da taksi ücretlerine büyük zam
﻿AKP Gençlik Kolları'nın büyük yalanı: Binlerce yaralı, sayısı belli olmayacak kadar da ölü var. Bu halkı galeyana getirmek değil mi?
6
﻿AKP Gençlik Kolları'nın büyük yalanı: Binlerce yaralı, sayısı belli olmayacak kadar da ölü var. Bu halkı galeyana getirmek değil mi?
﻿Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk'ten açıklamalar. Devrim gibi kararını açıkladı
7
﻿Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk'ten açıklamalar. Devrim gibi kararını açıkladı
﻿Nakliyeci gibi gelip evini soyan hırsızı dahiyane bir planla yakalattı
﻿Nakliyeci gibi gelip evini soyan hırsızı dahiyane bir planla yakalattı
﻿Nakliyeci gibi gelip evini soyan hırsızı dahiyane bir planla yakalattı
﻿Galatasaray, Icardi'nin eşi Wanda Nara'yı da transfer etmiş: Bakın neler neler istemiş?
﻿Galatasaray, Icardi'nin eşi Wanda Nara'yı da transfer etmiş: Bakın neler neler istemiş?
﻿Galatasaray, Icardi'nin eşi Wanda Nara'yı da transfer etmiş: Bakın neler neler istemiş?
﻿Malatya'da vinç devrildi: Yaralılar var
﻿Malatya'da vinç devrildi: Yaralılar var
﻿Malatya'da vinç devrildi: Yaralılar var
﻿İYİ Parti Ardahan İl Başkanı 3 kişinin saldırısına uğradı
﻿İYİ Parti Ardahan İl Başkanı 3 kişinin saldırısına uğradı
﻿İYİ Parti Ardahan İl Başkanı 3 kişinin saldırısına uğradı
﻿Tarım Kredi Kooperatifi marketinde korkutan yangın
﻿Tarım Kredi Kooperatifi marketinde korkutan yangın
﻿Tarım Kredi Kooperatifi marketinde korkutan yangın
﻿Kuşadası’nda otomobil kazası: 1 yaralı
﻿Kuşadası’nda otomobil kazası: 1 yaralı
﻿Kuşadası’nda otomobil kazası: 1 yaralı
﻿İstanbul’da yarın bazı yollar kapalı
﻿İstanbul’da yarın bazı yollar kapalı
﻿İstanbul’da yarın bazı yollar kapalı
﻿Korona virüsle ilgili çarpıcı araştırmada sigara içenler detayı
﻿Korona virüsle ilgili çarpıcı araştırmada sigara içenler detayı
﻿Korona virüsle ilgili çarpıcı araştırmada sigara içenler detayı
﻿Traktör tarlaya uçtu: 1 ölü
﻿Traktör tarlaya uçtu: 1 ölü
﻿Traktör tarlaya uçtu: 1 ölü
﻿Karadenizli balıkçıların ağları palamutla doldu. Balıkçıların yüzünü palamut güldürdü
﻿Karadenizli balıkçıların ağları palamutla doldu. Balıkçıların yüzünü palamut güldürdü
﻿Karadenizli balıkçıların ağları palamutla doldu. Balıkçıların yüzünü palamut güldürdü
﻿Sigarayla önce aracını sonra kendini yaktı
﻿Sigarayla önce aracını sonra kendini yaktı
﻿Sigarayla önce aracını sonra kendini yaktı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.