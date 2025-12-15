İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi, Manifest müzik grubunun her bir üyesi için 3 ay 22 gün hapis cezası verdi. Hükmün açıklanması geri bırakılırken, grup üyelerinin adli kontrol kararları da kaldırıldı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Küçükçiftlik Park’ta Manifest Grubu’nun konserindeki giydiği kıyafet ve dans gösterileri nedeniyle “hayasızca hareketler” ve “teşhircilik” suçlarından resen soruşturma başlatmıştı.

Başsavcılık açıklamasında “Toplumun sahip bulunduğu ortak edep (ar ve haya) duygularının ihlâli ve incitilmesi, edep ve ahlâk temizliğine, toplum kültürünün önemli bir kısmını oluşturan edep, iffet, ar ve haya duyguları, edep törelerine saldırı niteliği taşıyan, çocukları ve gençlerin bu duygularına zarar verip olumsuz etkileyici nitelikte olan eylem ve hareketlerde bulunduklarının tespit edilmesi üzerine…” ifadelerini kullanmıştı.

Manifest’in konser görüntülerine Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle erişim engeli getirilmişti.