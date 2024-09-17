Son dakika... Manisa'da deprem (17 Eylül 2024)

Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 14.22'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin yerin 17,73 kilometre derinliğinde gerçekleştiği kaydedildi. İlk bilgilere göre, deprem sonucunda can ya da mal kaybı yaşanmadı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 17, 2024
Büyüklük:4.0 (Ml)
Yer:Akhisar (Manisa)
Tarih:2024-09-17
Saat:14:22:57 TSİ
Enlem:38.95083 N
Boylam:27.7175 E
Derinlik:17.73 km
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