Son dakika... Manisa'da deprem (17 Eylül 2024)

Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 14.22'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin yerin 17,73 kilometre derinliğinde gerçekleştiği kaydedildi. İlk bilgilere göre, deprem sonucunda can ya da mal kaybı yaşanmadı.