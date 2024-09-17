Son dakika... Manisa'da deprem (17 Eylül 2024)

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika... Manisa'da deprem (17 Eylül 2024)

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 14.22'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin yerin 17,73 kilometre derinliğinde gerçekleştiği kaydedildi. İlk bilgilere göre, deprem sonucunda can ya da mal kaybı yaşanmadı.

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