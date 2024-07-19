Son dakika... Marmara deprem

Marmara Denizi'nde, denize kıyısı olan şehirlerde etkili olan bir deprem meydana geldi.

AFAD'a göre saat 22.26'da meydana gelen depremin merkez üssü Marmara Denizi Balıkesir açıkları olarak gösterilirken, büyüklüğü 4.1 olarak ölçüldü. Depremin derinliği ise 7.18 kilometre olarak belirtildi.

Kandilli Rasathanesi ise yaşanan depremin büyüklüğünü 4.2 olarak ölçerken, merkez üssü olarak Tekirdağ Güzelköy açıkları gösterildi. Kandilli, derinliği ise 4.2 kilometre olarak geçti.

Meydana gelen depremde şu ana kadar can kaybı bilgisi geçilmedi.