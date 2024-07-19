Son dakika... Marmara deprem

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika... Marmara deprem

Son dakika... Marmara Denizi'nde, çevre illerde etkili olan bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 4.1 olarak geçerken Kandilli Rasathanesi ise 4.2 olarak geçti.

Marmara Denizi'nde, denize kıyısı olan şehirlerde etkili olan bir deprem meydana geldi.

AFAD'a göre saat 22.26'da meydana gelen depremin merkez üssü Marmara Denizi Balıkesir açıkları olarak gösterilirken, büyüklüğü 4.1 olarak ölçüldü. Depremin derinliği ise 7.18 kilometre olarak belirtildi.

Kandilli Rasathanesi ise yaşanan depremin büyüklüğünü 4.2 olarak ölçerken, merkez üssü olarak Tekirdağ Güzelköy açıkları gösterildi. Kandilli, derinliği ise 4.2 kilometre olarak geçti.

Meydana gelen depremde şu ana kadar can kaybı bilgisi geçilmedi.

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