Son Dakika... Marmaris'te deprem!

AFAD Muğla'da deprem olduğunu açıkladı.

Depremin merkez üssü Marmaris olarak açıklanırken, deprem saat 12:11'de gerçekleşti.

Marmaris merkezli depremin büyüklüğü 4.4 olarak açıklandı. Derinliği ise 6.89 km olarak kaydedildi.

Depremin yol açtığı panikle vatandaşlar sosyal medyada "Deprem mi oldu?" diye sormaya başladı.

KANDİLLİ RASATHANESİ DE DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 4.4 AÇIKLADI

Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Orhaniye olarak açıkladı.

Depremin büyüklüğünü AFAD gibi 4.4 olarak açıklarken derinliği ise 31.4 km olarak tanımladı.