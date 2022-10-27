27 Ekim 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Son dakika. Meclis, Sayıştay ve Kamu Denetçiliği bütçeleri kabul edildi

Son dakika. Meclis, Sayıştay ve Kamu Denetçiliği bütçeleri kabul edildi

Son dakika... Meclis, Sayıştay ve Kamu Denetçiliği bütçeleri Meclis'te kabul edildi.

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 21:12
Takip Et

Son dakika... Meclis, Sayıştay ve Kamu Denetçiliği bütçeleri Meclis'te kabul edildi

Son dakika. Meclis, Sayıştay ve Kamu Denetçiliği bütçeleri kabul edildi
+
Aa
-

Meclis, Sayıştay ve Kamu Denetçiliği'nin bütçeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu; Meclis, Sayıştay ve Kamu Denetçiliği Kurumu'nun (KDK) bütçelerini görüşmek üzere toplandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda AKP Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2021 Yılı Kesin Hesap Kanunu Teklifi kapsamında; Meclis, Sayıştay ve Kamu Denetçiliğinin bütçelerinin görüşülmesine başlandı.

Meclis, Sayıştay ve Kamu Denetçiliği bütçeleri komisyonda kabul edildi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bu güne kadar yapılan en iyi Türk dizileri listesinde birinci belli oldu. Efsane yapımlar sıralamaya bile giremedi
1
﻿Bu güne kadar yapılan en iyi Türk dizileri listesinde birinci belli oldu. Efsane yapımlar sıralamaya bile giremedi
﻿Bu güne kadar yapılan en iyi Türk dizileri listesinde birinci belli oldu. Efsane yapımlar sıralamaya bile giremedi
﻿Tıvorlu İsmail mesaj gönderdi. İrem Derici'den yanıt jet hızıyla geldi
2
﻿Tıvorlu İsmail mesaj gönderdi. İrem Derici'den yanıt jet hızıyla geldi
﻿Tıvorlu İsmail mesaj gönderdi. İrem Derici'den yanıt jet hızıyla geldi
﻿Tekne ve karavandan sonra A101 otomobil satacak
3
﻿Tekne ve karavandan sonra A101 otomobil satacak
﻿Tekne ve karavandan sonra A101 otomobil satacak
﻿ Amasya Valiliğinden Ümit Özdağ'ın iddialarına yanıt
4
﻿ Amasya Valiliğinden Ümit Özdağ'ın iddialarına yanıt
﻿ Amasya Valiliğinden Ümit Özdağ'ın iddialarına yanıt
﻿Sermaye Piyasası Kurulu'nun işlem yasağı bugün başlıyor
5
﻿Sermaye Piyasası Kurulu'nun işlem yasağı bugün başlıyor
﻿Sermaye Piyasası Kurulu'nun işlem yasağı bugün başlıyor
﻿Ersan Şen ve Aytunç Erkin arasında sert ‘ekonomi' tartışması
6
﻿Ersan Şen ve Aytunç Erkin arasında sert ‘ekonomi' tartışması
﻿Ersan Şen ve Aytunç Erkin arasında sert ‘ekonomi' tartışması
﻿Saray'da alarm zilleri son ses çalıyor. Herkes bu 2 partinin oy oranını konuşuyor
7
﻿Saray'da alarm zilleri son ses çalıyor. Herkes bu 2 partinin oy oranını konuşuyor
﻿Saray'da alarm zilleri son ses çalıyor. Herkes bu 2 partinin oy oranını konuşuyor
﻿Jesus'u hiç böyle görmediniz: İnanılmaz fotoğraflar
﻿Jesus'u hiç böyle görmediniz: İnanılmaz fotoğraflar
﻿Jesus'u hiç böyle görmediniz: İnanılmaz fotoğraflar
﻿Sakarya'da ahşap kaşık ve çatal fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
﻿Sakarya'da ahşap kaşık ve çatal fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
﻿Sakarya'da ahşap kaşık ve çatal fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
﻿Finansal İstikrar Komitesi'nin 6'ncı toplantısı yapıldı
﻿Finansal İstikrar Komitesi'nin 6'ncı toplantısı yapıldı
﻿Finansal İstikrar Komitesi'nin 6'ncı toplantısı yapıldı
﻿Başakşehir liderliği önce aldı sonra İstanbul'a bıraktı
﻿Başakşehir liderliği önce aldı sonra İstanbul'a bıraktı
﻿Başakşehir liderliği önce aldı sonra İstanbul'a bıraktı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.