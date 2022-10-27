Son dakika. Meclis, Sayıştay ve Kamu Denetçiliği bütçeleri kabul edildi

Meclis, Sayıştay ve Kamu Denetçiliği'nin bütçeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu; Meclis, Sayıştay ve Kamu Denetçiliği Kurumu'nun (KDK) bütçelerini görüşmek üzere toplandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda AKP Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2021 Yılı Kesin Hesap Kanunu Teklifi kapsamında; Meclis, Sayıştay ve Kamu Denetçiliğinin bütçelerinin görüşülmesine başlandı.

Meclis, Sayıştay ve Kamu Denetçiliği bütçeleri komisyonda kabul edildi.