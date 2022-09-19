Son dakika. Meksika'da 7.5 büyüklüğünde deprem. Tsunami uyarısı yapıldı

Meksika'nın güneybatısı açıklarında 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem nedeniyle ülkede tsunami alarmı verildi.
1985 VE 2017 EYLÜL'ÜNDE DE BÜYÜK DEPREMLER OLMUŞTU
Meksika'da bugün meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki depremin ardından, 19 Eylül 1985 ve 7 Eylül 2017'de olan depremler akıllara geldi.
Geçmiş depremlerde de yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti.
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