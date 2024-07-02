Fahrettin Koca 6 yıl sonra makamına veda etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnamede, görevinden affını isteyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yerine İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu atandı.

Sağlık Bakanlığı'na atanan Kemal Memişoğlu, görevi Fahrettin Koca'dan devralıyor.

Devir teslim töreninde konuşan Koca'nın açıklamaları şöyle:

"Bu bir veda konuşması değil. Benim dönemin acı ve sarsıcı olayların dönemi oldu. Sağlık Bakanlığı görevimdeki 2 bin 183 gün hayatımın tamamen milletime adanmış günleridir.

Uzun bir teşekkür listem var. En başta Cumhurbaşkanımız. Bu listede amirleri olmaktan çok sağlık çalışanları, hastalarımız var. Hatalarımızı sertçe dile getirenler, bilim insanlarımız var.

Ben bir emanet devraldım şimdi bu emaneti size devrediyorum."

Kemal Memişoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Türkiye sağlık hizmetinde dünyanın sayılı ülkelerinden. Sağlık bilgisini üretmek, sağlık teknolojisini üretmek hedefimiz.

Sayın Bakanım milletimize verdiğiniz emekler için teşekkür ediyoruz.

Allah bizi milletimize, devletimize, Cumhurbaşkanımıza mahcup etmesin.

Bu bir bayrak yarışı, Allah'a şükrediyor. herkese saygılarımı sunuyorum."

KEMAL MEMİŞOĞLU KİMDİR

Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, aslen Rizeli olup 1966 yılında Trabzon'da doğmuştur. 1990 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olmuş, 1995 yılında Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Genel Cerrahi Uzmanlığı'nı tamamlamıştır. 1996-1998 yılları arasında SSK Konya Ereğli Hastanesi, PTT Hastanesi ve Bursa Askeri Hastanesi'nde Genel Cerrahi Uzmanı olarak görev yapmıştır.

1999-2000 yılları arasında Miami Üniversitesi'nde Karaciğer ve Gastrointestinal Transplantasyon ünitesinde çalışmış, 2000-2002 yılları arasında ise İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı'nda Başasistan olarak görev almıştır. 2002 yılı sonunda PTT Hastanesi'ne Başhekim olarak atanmış ve 2008 yılında Genel Cerrahi Doçenti unvanını almıştır.

2007 yılında Beykent Üniversitesi'nde başladığı Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans eğitimini 2009 yılında tamamlamış, 2002-2012 yılları arasında İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi olarak görev yapmıştır. Kasım 2012'de İstanbul Anadolu Kuzey Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği'ne Tıbbi Hizmetler Başkanı olarak atanmış, Mayıs 2014'te aynı birliğin Genel Sekreteri olmuştur.

2016 yılında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet Sağlık Uygulama Araştırma Merkezi'nde Genel Cerrahi Öğretim Üyesi olarak Profesör kadrosuna atanmış olan Prof. Dr. Memişoğlu, Ekim 2016'dan itibaren İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü görevini yürütmektedir. Prof. Dr. Memişoğlu, evli ve üç çocuk babasıdır.