Son dakika... Hükümet 2. zam teklifini yaptı! Milyonlarca memur hüsrana uğradı

Kamu İşveren Heyeti tarafından daha önce sunulan 2026 yılı ilk 6 ay için yüzde 10, ikinci 6 ay için yüzde 6 zam teklifine ek olarak memurların taban aylığına 1.000 TL artış teklif edildi.

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, yeni teklife tepki gösterdi.

Yalçın şunları söyledi:

"PAZARTESİ GÜNÜ 18 İTİBARIYLA İŞ BIRAKARAK ANKARA'DA MİTİNG YAPACAĞIZ"

Diyoruz gelir adaletinin sağlanmasını, ücret dengesizliğinin giderilmesine ihtiyaç var. Ücret dengesizliğinin kalması gerek. Teklif var mı o da belli değil. Taban aylığa 1000 TL iyileştirme teklif ediliyor. Pazartesi günü 18 itibarıyla iş bırakarak Ankara'da miting yapacağız, Maliye Bakanlığına yürüyeceğiz dedik. Benim şu anda imzalayabileceğim bir şey söz konusu değil, bu rakamları nasıl ifade edeyim. Bir an önce yeni bir teklif getirin, pazartesi gününü beklemeyin. Eylem konusunda sendikalarımızın kararları sahaya yansıyacaktır. Bir an önce yeni teklif açıklansın, böyle teklif olmaz.

MEMUR-SEN'İN TALEBİ NEYDİ?

Memur-Sen ise 2026'nın ilk altı ayı için yüzde 25, ikinci altı ayı için yüzde 20 zam talep etmişti. Bu oranlar gelecek sene için ise yüzde 20 ve yüzde 15 oldu. Memur-Sen’in talebi 2026 için toplam yüzde 88, 2027 için yüzde 46 zam olmuştu.

Memur ve emeklilerinden 'zam teklifi'ne tepki: Yetersiz teklife hayır!

Memur-Sen ilk zam teklifinin ardından 81 ilde eylem kararı almıştı. Taraflar arasında ağustos ayı sonuna kadar bir uzlaşı sağlanamaması durumunda ise devreye Kamu Görevlileri Hakem Heyeti girecek. Heyetin vereceği karar nihai olacak ve toplu sözleşme hükmünde sayılacak.