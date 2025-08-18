Son dakika... Memura yeni zam teklifi belli oldu!

Memur ve memur emeklisine hükümetin son teklifi kamu görevlileri sendikalarıyla paylaşıldı.

Kamu İşveren Heyeti, 8. Dönem Toplu Sözleşme için son teklifini sundu.

Bilecik'te memurlar iş bıraktı!

Heyet, 2026 yılı ilk altı ayı için yüzde 11, ikinci altı ayı için yüzde 7, 2027 yılı ilk altı ayı için yüzde 4 ve ikinci altı ayı için 4 zam teklifinde bulundu.

Ayrıca 15 Ağustos 2025’te verilen 1000 TL taban aylığı artış teklifi yinelendi.

Yeni teklif memur sendikaları tarafından yetersiz bulundu.

"BU SON TEKLİF OLAMAZ, MEMURUN YÜZÜ GÜLMEZ"

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın şunları söyledi:

Bugün 81 ilde iş bıraktık. Milletimiz bize desteğini sundu. Herkes her şeyin farkında. Kamuda çalışanlar arasında bir dengesizlik oluştu. Ücret adaletsizliği olduğu için stres içinde yaşıyoruz. Bunun yeri bu masa. Bunun için toplu sözleşme başladığından beri gelir adaletsizliği var dedik.

“Memurun sofrasına çare olmayan teklifi reddediyoruz”

Az önce Sayın Bakan, bu son teklif diyor. Bu son teklif olamaz. Memurun yüzü gülmez. Bizim gayretimiz bunu düzeltmektir. 10 binlerce insanlar bir araya geldik, ses yükselttik.

"EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 47 BİN 500"

İfade edilen rakamlar, cidden komik. En düşük memur maaşı 47 bin 500.

Teklifi kabul etmek mümkün değil. Masa devam ediyor, edecek. Biz 7/24 süreci işletmek için gayret gösteriyoruz.