﻿Son Dakika... Muğla Datça'da 3.7 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Sarsıntı, yerin 78 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

AFAD tarafından depreme dair paylaşılan bilgide şu detaylara yer verildi:

Büyüklük:3.7 (Mw)

Yer:Akdeniz - [239.73 km]

Datça (Muğla)

Tarih:2022-11-13 Saat:05:08:15 TSİ

Enlem:34.662 N

Boylam:26.547 E

Derinlik:78.1 km

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