﻿Son dakika... Muğla'da deprem

Muğla Köyceğiz'de saat 13.58'de Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 4,8 büyüklüğünde Deprem meydana geldi. Paniğe neden olan deprem Antalya ve Denizli'de de hissedildi.

Deprem yerin 8,11 kilometre derinliğinde meydana geldiği açıklandı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4,6 olarak açıkladı.(AA)