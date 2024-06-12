Son dakika. Muğla'da deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD), Muğla'nın Marmaris ilçesi merkezli 4.7 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.
Saat 22.19'da gerçekleştiği belirtilen depremin derinliği 44.4 km olarak ölçüldü.
AFAD'ın paylaşımı şöyle:
Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Akdeniz - [74.76 km] Marmaris (Muğla)
Tarih:2024-06-12
Saat:22:19:12 TSİ
Enlem:35.96083 N
Boylam:28.03583 E
Derinlik:44.4 km
KANDİLLİ RODOS DEDİ
Kandilli Rasathanesi, X hesabından yaptığı paylaşımda depremin Rodos Adası merkezli olarak 4.7 büyüklüğünde gerçekleştiği bilgisini paylaştı.
Depremin saat 22.19'da gerçekleştiğini aktaran Kandilli, deprem derinliğinin ise 66.1 km olduğu bilgisini verdi.
Kandilli Rasathanesi'nin yaptığı paylaşım şöyle:
Kandilli Rasathanesi
RODOS ADASI (AKDENIZ)
12.06.2024, 22:19:11 TSİ
Büyüklük: 4.7
Derinlik: 66.1 km