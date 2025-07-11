Son dakika... Murat Çalık'ın tahliye talebine ret!

İBB soruşturmasında 23 Mart’ta tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın tahliye talebi reddedilerek tutukluğuna devam kararı verildi.

Daha önce iki kez kanser tedavisi gören Çalık, cezaevindeyken yeniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Doktorlar, yapılan tetkiklerde lenfoma şüphesi tespit etti. Acil olarak ameliyata alınan Çalık, sağlık riski devam etmesine rağmen yeniden Buca Kırıklar Cezaevi’ne gönderildi.

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Mahkeme bugün Murat Çalık’ın tahliye talebini görüştü ve tutukluluğunun devamına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Çalık’ın sağlık sorunları giderek ciddiyet kazanıyor. Kanser geçmişi bulunan ve cezaevinde yeniden rahatsızlanan Çalık, geçtiğimiz ay Silivri (Marmara) Cezaevi’nden İzmir-Buca Kırıklar Cezaevi’ne sevk edilmişti.

Çalık, artan ağrılar nedeniyle 23 Haziran Pazartesi günü yeniden hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkikler sonucunda kemik iliği biyopsisinde lenfoma şüphesi taşıyan bulgulara rastlandı. Bunun üzerine acil olarak ameliyata alınan Başkan Çalık’ın sağlık durumu, doktorlar tarafından “riskli” olarak değerlendirildiği bildirildi.

Murat Çalık yeniden cezaevine gönderildi

Çalık’ın durumuna ilişkin hazırlanan 7 Temmuz tarihli İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Kurulu Raporu’nda, Çalık’ın ciddi kilo kaybı ve kemik iliği biyopsisinde blast oranının lösemi nüksü açısından sınırda olması nedeniyle cezaevi şartlarının lösemi nüksüne katkıda bulunabileceği belirtildi. Çalık’ın cezasının infazına ceza infaz kurumlarında devam edip etmemesi hakkındaki kararın Adli Tıp Kurumu tarafından verilmesinin uygun olduğu belirtildi. Raporda şunlar kaydedildi:

“Hasta lösemi nüksü açısından yüksek riskli kabul edilmiş olup; yakın hematolojik takibi uygun olacaktır. Bu bilgiler ışığında cezasının konutta infazına uygunluğu hakkındaki kararın Adli Tıp Kurumu tarafından verilmesi uygundur.”

Çalık sağlık durumu giderek kötüleşince koroner yoğun bakıma alındı ve anjiyoya alındı.