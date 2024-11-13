Müsavat Dervişoğlu'ndan Erdoğan çıkışı: 'Cumhurbaşkanı değil aday bile olamaz'

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, grup toplantısında konuştu.

"HIRSIZ İÇERİDEN OLUNCA, KAPI ZATEN KİLİT TUTMAYACAKTI"

"Şimdi 86 yıl sonra geriye dönüp baktığımızda Atatürk’ü anmaktan çok anlamaya dönük ihtiyacımız her şeyden daha önemlidir" diyen Dervişoğlu, "Egemenliği Türk milletinin elinden aldılar hem de Türk milletinin çoğunluğuna onaylatarak yaptılar bunu. Adına Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi dediler. Sonra Türk milletinden egemenliği almak yetmez onu çoğunluk olmaktan da çıkartmak gerekir dediler. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını can evinden vurdular. Hırsız içeriden olunca, kapı zaten kilit tutmayacaktı." dedi.

'Din kardeşlerimiz' dediler, 'Türkiye büyük ülkedir büyük nüfus gerekir' dediler." şeklinde konuşan Dervişoğlu, "Milyonlarca soyu sopu belirsiz insan bizi çırak çıkarmaktadır. Açıkça Türk'ün vatanını kesip biçmenin en kurnaz yöntemlerini uyguluyorlar." ifadelerini kullandı.

"CUMHURİYETİMİZİ KAYBETMEK ÜZEREYİZ"

Dervişoğlu, şu açıklamalarda bulundu:

"Bugün ağır ateşte pişirdikleri şeyin özünde, eş başkanı olmakla gurur duydukları Büyük Orta Doğu Projesinin bu safhasında normalleşmeden, yeni anayasaya, devletin ülkesi ve milleti olmaz hadsizliğinden, terörist başını Meclis'e davet eden delirmişliğe kadar olan her şey sınırlarımızın hemen dibinde. ABD, İngiltere ve İsrail'in talimatlarıyla iki sipariş devletin hamiliğini yaptırma planlarıyla ilgilidir. İçeriye Misak-ı Milli, dışarıya da tekmil vererek yapacakları değnekçiliği daha şimdiden üstün hizmet madalyası gibi yakalarına takmış anlatıyorlar. İşte buna da Büyük Türkiye diyorlar. Bunların ağzından büyük sıfatını duyduğunuzda bilin ki Türkiye küçülmektedir. 101 yıl önce bize armağan edilmiş istiklal ve cumhuriyetimizi kaybetmek üzereyiz. Bizi devletsiz ve vatansız kılmak için durmadan çalışan bu iktidar çetesini alt edemezsek onun yarattığı problemleri çözecek mertebeye de erişemeyiz."

DERVİŞOĞLU: HİÇBİR ÖNGÖRÜSÜ GERÇEKLEŞMEMİŞ

Saray'ın başarısızlıklarını 'yalanla ve riyakarlıkla örtmeye çalışan boş gösterenlerin iktidarıdır' söyleminde bulunan Dervişoğlu, "Bu iktidar bu ucube sisteme geçtiğinden beri hiçbir hedefi tutturamamış, hiçbir öngörüsü gerçekleşmemiş, hiçbir vaadini gerçekleştirememiştir. Konserve dağılarak yoksulluk idare edilmektedir. İzmir’de 5 çocuğumuzun ölmesi de ondandır. Çocuklarına bir lokma emek parası çıkarmaya çalışan o anneyi gece vakti hurdalıklara gönderen çaresizlik böylesi bir vicdansızlığın iktidarda bulunmasından kaynaklıdır." dedi.

ASGARİ ÜCRET RAKAMINI AÇIKLADI

İktidarın asgari ücret artışı için Dervişoğlu net rakam istediğini açıkladı. Dervişoğlu, "2019'dan itibaren yapılsaydı bugün asgari ücret 4100 lira olacaktı. Bugün 17 bin liralık asgari ücretin mahkum ettiği, adına yaşamak denirse, yaşam standardını düşünürsek varın gerisini siz hesap edin. 2025 yılının Temmuz ayında da artırılması koşuluyla asgari ücret en az 28 bin lira olmalıdır." ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'A ADAYLIK ÇIKIŞI

'Korkumuz yok' diyen Dervişoğlu, Erdoğan'ın adaylık konusu hakkında bir çıkışta bulundu;

"Senin çaldığın ve çalacağın savaş tamtamlarından da korkumuz yoktur. Tüm emareler açıktır ki 2025 yılı saray rejiminin anayasa, çözüm, normalleşme ve savaş naralarını bir torbaya doldurup verin yetkiyi dediği bir yıl olacak. Ya da bizim bu rejimi çöp torbasına koyup attığımız bir dönemin şafağı sökecektir.

Çoktan gayri meşru hale gelen Saray rejimi ve başındaki zat da çok iyi bilmektedir ki, bir daha bırakın cumhurbaşkanı olmayı muhalefet doğru yerde dursun cumhurbaşkanlığına aday bile olamayacaktır."