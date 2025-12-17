İktidarın İmralı süreci adımlarıyla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyonun Grup Başkanvekilleriyle toplanma kararı aldı. Komisyon bugün saat 16.00'da süreçle ilgili bir toplantı gerçekleştirecek.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler ve AKP'li komisyon üyeleri, hazırlanan süreç raporuyla ilgili dün bir araya geldi. Rapor, perşembe günü Erdoğan'a sunulacak.

Öte yandan DEM Parti'nin randevu talebine AKP'den olumlu yanıt gelmişti. İki parti, 20 Aralık Cumartesi günü saat 14.00'te görüşecek.