Son dakika... Oğlu PKK’lılarla göçmen kaçaklığı yapan isim MHP’den istifa etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika... Oğlu PKK’lılarla göçmen kaçaklığı yapan isim MHP’den istifa etti

Terör örgütü PKK üyeleriyle göçmen kaçakçılığı yapmaktan tutuklanan Tunahan Adıgüzel'in babası, MHP İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi Güven Adıgüzel partisinden istifa ettiğini duyurdu.

MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Güven Adıgüzel’in oğlu Tunahan Adıgüzel'in terör örgütü PKK üyeleriyle birlikte göçmen kaçakçılığı yaparken yakalandığı ortaya çıkmıştı. Skandalın ortaya çıkmasının ardından Adıgüzel, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

1719234622327-guvenadiguzlell.jpgAdıgüzel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Partim MHP’nin zarar görmemesi adına üzülerek istifa ettiğimi kamuoyuna duyururum. Saygılarımla…" ifadesini kaydetti.

Yaptığı açıklamada, "Terör örgütü PKK’nın beni hedef alarak tehdit etmesi nezdimde, abesle iştigal bir durumdur! Asıl üzücü olan çocuklarımın üzerinden benim ve partim olan MHP’nin hedef alınması.” ifadelerini kullanan Adıgüzel, üzüntüsünü ifade etti.

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NE OLMUŞTU?

MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Güven Adıgüzel’in oğlu Tunahan Adıgüzel, terör örgütü PKK üyeleriyle göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle tutuklanmıştı. Konuyu gündeme taşıyan gazeteci İsmail Saymaz, “Çanakkale’de, 28 Mayıs’ta bir uyuşturucu ihbarı üzerine jandarma ve sahil güvenlik ekipleri harekete geçti. Ayvacık’taki Kumbağlar Limanı’nda Yunanistan bayraklı ‘Nefeli’ adlı sürat teknesiyle göçmen kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen dördü Türk, ikisi Yunan, altı kişi gözaltına alındı.” açıklamasında bulunmuştu.

Şüphelilerden Tunahan Adıgüzel ve Atakan Görevin’in kaçakçılıkta kullandıkları iki araca el konulduğunu belirten Saymaz, “Adıgüzel’in üzerinden 2500 dolar, 2500 Euro ve 200 TL çıktı. Adıgüzel ve Görevin de dahil dört Türk ve iki Yunan göçmen kaçakçılığından, teknede yakalananlardan biri PKK üyeliğinden, diğeri uyuşturucu kullanmaktan tutuklandı. Bir İranlı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne teslim edildi." ifadelerini kullanmıştı.

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