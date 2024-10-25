SON DAKİKA | Okan Buruk'un apandisti patladı! Apar topar ameliyata alındı!

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş'ı ağırlayacak Galatasaray'da çalışmalar son sürat devam ederken korkutan bir gelişme yaşandı.
Gazeteci Bahadır Çokişler'in sosyal medya paylaşımına göre, sarı-kırmızılıların deneyimli teknik direktörü Okan Buruk'un apandisti patladı.
Apar topar hastaneye kaldırılan Okan Buruk'un acil olarak ameliyata alındığı öğrenildi.
Okan Buruk'un 28 Ekim Pazartesi günü RAMS Park'ta oynanacak olan Beşiktaş derbisinde takımın başında olması beklenmiyor.
Kritik derbide takımın başında Okan Buruk'un yardımcısı İrfan Saraloğlu olacak.
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