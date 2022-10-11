Son Dakika... Osmaniye'de 5.1 büyüklüğünde deprem

Osmaniye'de merkez üssü Düziçi ilçesi olan bir deprem meydana geldi

AFAD depremin büyüklüğünü 5.1 olarak açıkladı.

Saat 18.48’de olan depremin derinliğinin ise 7 kilometre olduğu aktarıldı.

Kandilli Rasathanesi de depremin 4.9 büyüklüğünde ve yerin 11.2 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.