Son dakika... Özgür Çelik yeniden İstanbul İl Başkanı!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika... Özgür Çelik yeniden İstanbul İl Başkanı!

Son dakika... Cumhuriyet Halk Partisi'nin olağanüstü il kongresinde yapılan oylamada, geçerli 389 oyun tamamını alan Özgür Çelik, yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi.

Özgür Çelik, 414 delegenin oy kullandığı il başkanlığı seçiminde geçerli 389 oyun tamamını alarak yeniden il başkanı oldu.

22.jpg

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı, olağanüstü kongresini bugün gerçekleştirdi.

ÇELİK, YENİDEN İL BAŞKANI

Süleyman Seba Sanat Merkezi'nde yapılan kongrede tek aday Özgür Çelik oldu.

Seçim, konuşmaların ardından saat 14.15'te başladı. Oy verme işlemi saat 17.00'de sona erdi. Delegeler saat 17.00'ye kadar oylarını kullandı.

Sandıklardan çıkan sonuca göre, Özgür Çelik, yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi.

Özgür Çelik'ten tutuklama tepkisi!Özgür Çelik'ten tutuklama tepkisi!

NE OLMUŞTU?

CHP'nin 38. İstanbul İl Kongresi, 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin aldığı ara kararla iptal edilmişti.

İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve il yönetimi kararın ardından tedbiren görevden uzaklaştırılırken Gürsel Tekin kayyum olarak il başkanlığına atanmıştı.

Özgür Çelik ve İl yönetiminin Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na yaptığı başvurusunun kabul edilmesiyle 24 Eylül'de olağanüstü kongrenin yapılmasına karar verildi.

Son Haberler
PAOK taraftarından UEFA'ya İsrail protestosu!
PAOK taraftarından UEFA'ya İsrail protestosu!
'Ankara’da 2019 öncesine yönelik neden soruşturma açılmıyor?'
'Ankara’da 2019 öncesine yönelik neden soruşturma açılmıyor?'
Galatasaray'ı yıkan Victor Osimhen gelişmesi!
Galatasaray'ı yıkan Victor Osimhen gelişmesi!
FIFA kapıyı kapatmadı: Dünya Kupası'nda format değişiyor mu?
FIFA kapıyı kapatmadı: Dünya Kupası'nda format değişiyor mu?
Gürel Tekin'den kongre açıklaması!
Gürel Tekin'den kongre açıklaması!