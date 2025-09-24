Son dakika... Özgür Çelik yeniden İstanbul İl Başkanı!

Özgür Çelik, 414 delegenin oy kullandığı il başkanlığı seçiminde geçerli 389 oyun tamamını alarak yeniden il başkanı oldu.
Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı, olağanüstü kongresini bugün gerçekleştirdi.
ÇELİK, YENİDEN İL BAŞKANI
Süleyman Seba Sanat Merkezi'nde yapılan kongrede tek aday Özgür Çelik oldu.
Seçim, konuşmaların ardından saat 14.15'te başladı. Oy verme işlemi saat 17.00'de sona erdi. Delegeler saat 17.00'ye kadar oylarını kullandı.
Sandıklardan çıkan sonuca göre, Özgür Çelik, yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi.
NE OLMUŞTU?
CHP'nin 38. İstanbul İl Kongresi, 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin aldığı ara kararla iptal edilmişti.
İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve il yönetimi kararın ardından tedbiren görevden uzaklaştırılırken Gürsel Tekin kayyum olarak il başkanlığına atanmıştı.
Özgür Çelik ve İl yönetiminin Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na yaptığı başvurusunun kabul edilmesiyle 24 Eylül'de olağanüstü kongrenin yapılmasına karar verildi.