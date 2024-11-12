SON DAKİKA: Özgür Özel canlı yayında konuşuyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

İYİ Parti'den istifa eden Trabzon'un Yomra ilçe Belediye Başkanı Mustafa Bıyık CHP'ye katıldı. Bıyık'ın CHP saflarına katılımı CHP Grup Toplantısı'nda Genel Başkan Özgür Özel duyurdu. Bıyık'ın parti rozetini takan Özgür Özel, daha sonra yaptığı açıklamada, haftaya yeni katılımlar olacağını söyledi.

Özel ardından gündeme dair açıklamalara imza attı.

ERDOĞAN'A ATATÜRK YANITI

"10 Kasım'da resmi rakam 1.1 milyon vatandaşımız Anıtkabir'i ziyaret etti. CHP üyeleri adına kendisine minnetlerimi sunuyorum." diyen Özgür Özel, Erdoğan'a Atatürk yanıtında bulunarak, Atatürkçü olanlar, sonra Atatürk'ün, Atatürk'e zerre muhabbet besleyen, "Ne ölüme ne dirime." diyen meczupların hastanesine de cenazesine de koşanlar ama 15 Temmuz akşamı "Bulun bulun, Atatürk bayrağı, posteri bulun, il başkanlıklarımıza asın." diyenler, sıkıştığında, kafası bozulduğunda dönüp iki ayyaş deyip, sıkıştığında "Keşke 10 yıl daha yaşasaydı." diyenlerin samimiyetini bu milletimiz vicdan terazisinde tartıyor. Ama bu milletin Atatürk'e sadakatini her 10 Kasım'da görüyoruz, görmeye de devam edeceğiz." dedi.

"ASGARİ ÜCRET 30 BİN TL OLMALI"

Asgari ücret ve emekli maaşına değine Özel, Bu konu Türkiye'de yoksulluk güvencesizlik ve aile içinde yaşananlara karşı kadınların çaresizliğine kimse gözü kapalı kalamaz. Grubumuz bir araştırma önergesi yazacak. Ekonomik kriz her alan derinleşti. Maaşlar eridi. Asgari ücret 11 bin TL'ye kadar düştü. Asgari ücret 30 bin TL olana kadar mücadelemize devam edeceğiz. Altına biz yokuz." ifadelerini kullandı.

ETKİ AJANLIĞI ELEŞTİRİSİ

Herkesin bir etki ajanlığına soyunduğunu söyleyen Özel, "Kaz Dağlarında direnişlere giderdik. Şimdi, Kaz Dağlarında yeni madenler açıyorlar. Anacım gözyaşlarını sil, anaların gözlerinden yaş akıtanların iki elimiz yakamızda. Sizi yalnız bırakmayacağız. Geçtiğimiz yasama yılında getirdilere direndik geri çektiler. Etki ajanlığını şimdi TCK'ya ekleyerek getirmeye çalışıyorlar. Muhalifler için bir sopa olarak kullanmak için getirmek istiyorlar. Birisi varsa bana muhalifse ben onu başkalarının etki ajanı olarak değerlendirip içeri atarım. Öğrenciye diyecekler, muhalefetin gençlik kollarına diyecekler muhalefeti bastırmaya çalışacaklar. Bu etki ajanlığının patenti Tayyip Beyde değil, Sayın Putin'de." şeklinde konuştu.

ÖZEL'DEN SERDAR ORTAÇ ÖRNEĞİ

Serdar Ortaç'ın tutuklanmasını örnek göstererek Ahmet Özer üzerinden değerlendiren Özel, "Bir sanatçımız Serdar Ortaç, gece evine gitmişler, kapıyı çalmışlar açmayınca beklemişler, uyanmasını beklemişler, doğrusu bu. Ahmet Özer'in kapısını kırdılar. Canlı bomba yatıyormuşcasına yatağından kaldırdılar. Belediyenin kapısındaki avukatı almadılar. Tahminen kendi koydukları delilleri buldurlar." dedi. 'Kamuoyu araştırması yapıldığını söyleyen Özel, Ahmet Özer'in tutuklanmasına Esenyurt'ta neredeyse bütün Esenyurt karşı. AK Partili seçmen de karşı. Türkiye'de seçmenin geneli yapılan haksızlıklara karşı." dedi. Akın Gürlek'in yargı tarihinin en hareketli ismi olduğunun altını çizen Özel, "Gürlek'le yoyo gibi oynuyorlar. Adalet celladı seyyar giyotin. Gürlek'in benden çekeceği var" dedi.

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