Son dakika... Özgür Özel Erdoğan'la görüşeceği tarihi açıkladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel AYM başkanını ziyaret etti. Özel, ziyaret sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ne zaman görüşecekleri hakkında konuşan Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gelecek hafta görüşeceklerini gününün ve saatinin yarın belli olacağını açıkladı.

Erdoğan'la görüşme tarihinin gelecek hafta içerisinde olacağının kesinleştiğini belirten Özel, “Yarın gününü ve saatini paylaşma imkanımız olacak. Bu önemli bir görüşme, ben siyasette herkesin herkesle görüşmesini savunuyorum. Normalleşme dediğimiz bir dönem” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN - AKŞENER GÖRÜŞMESİ

Erdoğan- Akşener görüşmesi hakkında konuşan Özel, Meral Akşener'i bayramda aradığını, Bunların insani şeyler olduğunu, İnsani duygularını kaybeden siyasetçilerin memlekete kazandıracağı hiçbir şey olamayacağını ifade etti. Özel, “Umarım her iki tarafın da memnun ayrıldığı bir temas gerçekleşiyordur. Biz de dikkatle takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.

"BİZ İYİ PARTİ'Yİ ÖNEMSİYORUZ"

İYİ Parti'yi bu ülkenin önemli bir siyasi partisi olarak gördüklerini dile getiren Özel, İYİ Parti'yi önemsediklerini, çünkü onlara oy veren insanları önemsediklerini ifade etti.

yöneticilerin sertleşmesinin iyi insanları kötü insan yapmayacağını ifade eden Özel, “Ben asla ve asla bu tip tartışmaların içine girmem. Yoksa verilecek çok cevap var. Bundan sizin, bizim, bu ülkenin yoksul, işsiz insanlarının, mutsuz insanlmarının ne çıkarı var? Müsavat Dervişoğlu ile Özgür Özel birbirinin kaşını gözünü yarsa bir garibanın karnı doyuyor mu?” ifadelerini kullandı.

“ANAYASAYI YOK SAYANIN KARŞISINDAYIZ, ÇÜNKÜ BU DARBEDİR”

İki gündür AYM’nin çok önemli kararlar aldığını ifade eden Özel, kararların gecikmiş ama önemli kararlar olduğunu, bu görüşmenin bu kararlarla ilişkilendirilmesini istemeyeceğini söyledi.

Anayasada herkesin rahatsızlık duyduğu maddeler olabileceğini söyleyen Özel, çünkü Anayasa’nın herkesin tam kabul gösterdiği bir metin olmadığını, ancak dikkat edilmesi gereken hususun, yürürlükteki Anayasa'ya herkesin uyma zorunluluğu olduğunu ifade etti.

AYM'yi yok saymanın hiçe tamamen anayasal düzene baş kaldırmak olduğunu söyleyen Özel, “Bunu kim yaparsa karşısındayız çünkü bu kalkışmadır, darbedir” ifadelerini kullandı.