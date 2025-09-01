Son dakika... Özgür Özel hakkında çok sayıda fezleke TBMM’de

Son dakika... Özgür Özel hakkında çok sayıda fezleke TBMM’de

Son dakika... CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında hazırlanan yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Özgür Özel hakkındaki fezlekeler TBMM Başkanlığı'na teslim edildi.

Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre, TBMM Başkanlığı'na sunulan toplam 11 fezlekeden 4’ü Özgür Özel, 2’si Cemal Enginyurt, 2’si Ahmet Şık hakkında hazırlandı.

TBMM Başkanlığı ise dosyaları, Anayasa ve Adalet Komisyonlarının üyelerinden oluşan Karma Komisyonu'na gönderdi.

CHP Grubu Karma Komisyon’a başvurarak Özgür Özel hakkında hazırlanan fezlekeleri talep etti.

Fezleke hazırlanan diğer isimler şu şekilde:

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan
CHP İzmir Milletvekili Ahmet Tuncay Özkan
İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Günban

