SON DAKİKA: Özgür Özel Mardin ve Batman'a gidiyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
SON DAKİKA: Özgür Özel Mardin ve Batman'a gidiyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel kayyum kararının ardından Mardin'e gideceği belirtildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel kayyum kararının ardından Mardin'e gideceği belirtildi.

Özgür Özel, İçişleri Bakanlığı tarafından bu sabah saatlerinde Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne kayyım atamasının ardından Mardin'e gideceği ifade edildi.

Özel, bugün İstanbul’dan saat 15.15 uçağıyla Mardin’e gidecek ve görevden alınan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile görüşeceği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı, bu sabah saatlerinde Mardin Büyükşehir Belediyesi, Batman Belediyesi ve Urfa'da Halfeti Belediyesi'ne kayyım atandığını duyurmuştu.

Kayyım atanmasına tepki gösteren Özel, şu sözleri söylemişti:

"Bu sabah Türkiye’de barış denilince ilk akla gelen siyasette diyaloğun en önemli isimlerinden Ahmet Türk ile birlikte iki seçilmiş belediye başkanına daha kayyum atandı.

Günlerdir yaşananlardan hiçbir ders almadan,

Söylenenlere hiç kulak asmadan,

Seçimde kazanamadığı belediyelere el koyan,

Islah edemediği siyasetçileri darbeyle görevden almaya cüret eden,

Zihni bozuk, kalbi kötü, eli kirli, utanmaz arlanmaz bir pişkinlikle muhatabız.

Uyarıyorum,

Söz bitmek üzeredir.

Bu kötülükle mücadele etmek için ne gerekiyorsa o yapılacaktır."

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