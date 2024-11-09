Son dakika... Özgür Özel parti içi tartışmalara tepki gösterdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika... Özgür Özel parti içi tartışmalara tepki gösterdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de parti içindeki tartışmalar hakkında konuştu. Özel, "bu tartışmayı bitiriyorum. Hiçbir partilinin böyle kendi içine dönük gündemle kamuoyunu meşgul etmemesi gerekir" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, parti içerisinde yaşanan tartışmalara tepki gösterdi.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel ve parti yönetimine muhalif vekiller ile giren tartışmalar hakkında konuşan Özel, genel başkan olarak tartışmaları bitirdiğini söyledi.

Özel, "Tam da İzmir'den, Cumhuriyet Halk Partisi açısından önemi ortada olan bir kentten, hem İzmir milletvekillerine hem tüm milletvekillerimize ve partililerimize şunu ifade ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak bu tartışmayı bitiriyorum. Bundan sonra Cumhuriyet, hiçbir Cumhuriyet Halk Partili'nin böyle kendi içine dönük gündemlerle partiyi ve kamuoyunu meşgul etmemesi gerekir" ifadelerini kullandı.

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