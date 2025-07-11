Son dakika... Özgür Özel'e jet soruşturma

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika... Özgür Özel'e jet soruşturma

Son dakika... CHP lideri Özgür Özel'in, Manavgat Belediyesi'ne yönelik yapılan operasyonla ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle hakkında re’sen soruşturma başlatıldı.

CHP, Muhittin Böcek’in tutuklanması üzerine “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingini bu akşam Antalya’da düzenlendi.

Soruşturmanın Manavgat Belediyesi'ne yapılan operasyon hakkında mitingde kullandığı ifadeler sebebiyle başlatıldığı ifade edildi.

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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP Lideri Özgür Özel hakkındaki açıklamasında şunlara yer verildi:

Özgür Özel isimli, siyasi parti lideri olan milletvekili kişinin Antalya ili Muratpaşa ilçesinde gerçekleştirilen açık hava etkinliğinde, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı uhdesinde mevcut bir soruşturma evrakı ile ilgili olarak açıkça gerçeğe aykırı bilgileri, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayması şeklinde gelişen eylemleri nedeniyle, hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 217/A maddesi gereği Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma suçundan re’sen soruşturma başlatılmıştır.

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