Son dakika... Özgür Özel'e soruşturma şoku!

Düzenleme: Kaynak: DHA
CHP lideri Özgür Özel hakkında Cumhurbaşkanına hakaretten dolayı soruşturma açıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "CHP Genel Başkanının, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sarf ettiği hakaret içeren sözlerle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır" dedi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP Genel Başkanının, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sarf ettiği hakaret içeren sözlerle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır.

AKP'den Özgür Özel'e çok ağır ifadeler...AKP'den Özgür Özel'e çok ağır ifadeler...

Haddi aşan ve saygı sınırları dışındaki bu sözler, 86 milyon vatandaşımızı temsil eden iradeye yöneltilmiş açık bir saldırıdır. Siyaset, edep ve ahlak sınırları içinde yapılır.

CHP Genel Başkanının kullandığı bu yakışıksız dil, artık sadece bir üslup sorunu olmaktan çıkmış; siyasi nezaketi aşan bir hal almıştır. Karalama ve iftira siyaseti yapanlara milletimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da asla geçit vermeyecektir" ifadelerini kullandı.

