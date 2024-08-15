Son dakika... Özgür Özel'in ayağı kırıldı

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM'de basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. Başarır, Özgür Özel'in ayağında bir kırık oluştuğunu, bu yüzden yapılan toplantıya katılamadığını açıkladı.

"ÖZGÜR ÖZEL'İN AYAĞI KIRILDI"

Başarır, "Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel bugün burada olmayı çok istiyordu ama ayağında basit bir kırık oluştu. Yarından sonra büyük ihtimalle doktorların gözetiminde ortopedik bir yardımla yürüyebilecek. Burada olmayı çok istiyordu. Çünkü o da Filistin'in haklı mücadelesine sonuna kadar destek verdi. Buradan da bir kez daha iletiyoruz: Filistin halkının, Filistin devletinin bağımsızlığını ve işgalci İsrail'in bu tutumunu kınıyoruz. Bunları aslında kendisi söyleyecekti ama böyle bir kaza oldu. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Sabah konuyu söyleyecektik ama toplantı önemli olduğu için toplantıdan sonra açıklamayı doğru buldum" dedi.

ÖZGÜR ÖZEL, CAN ATALAY OTURUMUNA KATILABİLECEK Mİ?

Başarır, Özel'in TBMM Genel Kurulu'nun 16 Ağustos Cuma günü saat 14.00'te Can Atalay gündemiyle yapacağı olağanüstü toplantıya katılıp katılmayacağı sorusuna da yanıt verdi.

Özel'in o toplantıya da katılmayı çok istediğini belirten Başarır, son kararı doktorların vereceğini, o nedenle bu kararı doktorlara bıraktıklarını söyledi. Özel'in kaza sonucu ayağının kırıldığını belirten Özel, "Trafik kazası değil" ifadelerini kullandı.

Özel, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın TBMM Genel Kurulu'nda konuştuğu olağanüstü toplantıya katılamamıştı.