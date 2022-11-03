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Son dakika. Pakistan'ın eski liderine suikast girişimi

Son dakika... Pakistan'ın eski Başbakanı İmran Han'a suikast girişiminde bulunuldu.

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 15:00
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Son dakika... Pakistan'ın eski Başbakanı İmran Han'a suikast girişiminde bulunuldu

Son dakika. Pakistan'ın eski liderine suikast girişimi
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Pakistan eski başbakanı İmran Han'ın konvoyuna saldırı düzenlendi, Han ayağından vuruldu. 3 kişinin yaralandığı açıklandı.

Reuters'te yer alan habere göre, çok sayıda yerel haber kanalı, Pakistan'ın doğusunda eski başbakan Imran Han'ın konvoyuna ateş edildiğini duyurdu.

İlk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. İmran Han'ın hastaneye kaldırıldığı ve zanlının yakalandığı açıklandı.

İmran Han'ın vurulduktan sonra vatandaşları selamladığı görüntüler sosyal medya paykalılırken, İmran Han'ın ayağının üstüne basmakta zorluk çektiği gözlemlendi.

Han, erken seçim talep etmek için İslamabad'da bir protesto yürüyüşüne öncülük ediyordu.

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