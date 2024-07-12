Son dakika... Pençe- Kilit bölgesinde bir Astsubay şehit oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika... Pençe- Kilit bölgesinde bir Astsubay şehit oldu

Pençe-Kilit operasyonu bölgesindeki saldırıda Astsubay Bahadır Rıdvan Talay şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının yerleştirdiği el yapımı patlayıcı maddenin (EYP) patlaması sonrası İstihkam Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay’ın şehit olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada,

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 12 Temmuz 2024 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcı maddenin (EYP) patlaması sonucu kahraman silah arkadaşımız İs.Asb.Kd.Çvş. Bahadır Rıdvan TALAY şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

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